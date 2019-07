"Sotres, en los Picos de Europa, y las Pelayas fueron destinos que me marcaron"

Abundio Martínez Malagón (Villacalviel-León, 1957). Se ordenó sacerdote en 1982. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo. Ha sido encargado de parroquias de Villaviciosa, de la zona del Cares, párroco de La Corredoria, y también desempeñó el cargo de formador en el Seminario Mayor, así como Delegado diocesano de Pastoral Juvenil. Canónigo de la Catedral de Oviedo, donde se ocupó del área de música y canto, y capellán de las monjas Benedictinas. También fue capellán de los emigrantes españoles en Alemania.

-Tuvo destinos tan interesantes como distintos. ¿Cual le marcó más?

-Uno de los que más me marcó fue Sotres, en plenos Picos de Europa, con gente muy buena que me enseñaron a amar las cosas sencillas y a crecer en la fe. Después fui a estudiar a Roma y fue un contraste muy grande. El trabajo con los jóvenes en mi primera parroquia de Villaviciosa también me marcó. Los jóvenes siempre te hacen estar evolucionando y eso es muy importante también en el ámbito de la fe y me vino muy bien

-El monasterio de San Pelayo y la Catedral, dos iconos de Oviedo. Es un sacerdote afortunado.

-En las Pelayas sobre todo, con su paz y sosiego de la comunidad de monjas benedictinas. Entre sus muros se respira cultura y fe.

-Fue también sacerdote de emigrantes...

-Durante quince años todos los veranos trabajé con emigrantes en Nuremberg y un año en Aquisgrán. Siempre me gustó trabajar con emigrantes y si no fuera por la familia posiblemente estuviera ahora en Alemania.

-Y ahora en la paz rural...

-Un poco abandonada a nivel de infraestructuras, sobre todo en San Claudio, donde las calles parece que parece que se quedaron en los años sesenta del pasado siglo.

-¿Qué se encontró al llegar?

-La labor que había hecho mi predecesor, Luis, con un núcleo de personas muy interesante que aunque no sea numeroso está muy comprometido. Tenemos casi sesenta niños de catequesis, que no está mal.

-Hay muchas familias jóvenes.

-Que trabajan en Oviedo, con lo cual San Claudio es casi una ciudad dormitorio. La otra parte de la población es todo lo contrario, muy mayor y rural, que son los que están dispersos por los caseríos.

-¿Su objetivo a cumplir?

-Tratar de atender a todo lo que me van pidiendo.

- Párroco de Santa María de San Claudio en Unidad Pastoral con Santa María de Loriana, Santa Marina de Piedramuelle y San Esteban de Sograndio. Trabajo no le falta.

-La verdad es que no paro. Hay que decir misa en todas las iglesias y en los funerales cada una tiene su cementerio, que no siempre están cerca.

- Y para no aburrirse completa la jornada diaria con un montón de clases.

-Soy profesor del Instituto Superior de Estudios Teológicos, del Instituto Superior de ciencias religiosas de Oviedo, de la Facultad Enrique Ossó y de la del profesorado, la antigua de Magisterio. Todo me llena aunque sea cansado.