Lobato, emocionado en el homenaje de su pueblo: "Espero que no se me quiebre la voz"

El asturiano José Antonio Lobato es un actor con cuarenta años de trayectoria a sus espaldas, un profesional con muchas tablas en el cine y una institución en el teatro, pero aun así no fue capaz de disimular su emoción durante el homenaje que le brindaron ayer sus vecinos de Bueño. La asociación cultural de la localidad riberense le dedica este año su ciclo de cine al aire libre, un festival que ya tiene trece años de historia y que comenzó ayer con la proyección de la película "Encerrados", un largometraje dirigido por el también asturiano Luis Trapiello en el que trabaja Lobato. Previamente se celebró el acto institucional de reconocimiento al actor y una mesa redonda en la que estaba previsto hablar sobre la película del estreno y que acabó centrándose principalmente en la figura de Lobato. "Espero que no se me quiebre la voz. Estas cosas, el reconocimiento de mis amigos y mis familiares, es lo que me anima a seguir", dijo el protagonista, que también fue nombrado "Asturiano del mes" de mayo de LA NUEVA ESPAÑA.

Los miembros de la Asociación Cultural de Bueño no tuvieron que ir muy lejos este año para buscar un actor de prestigio al que homenajear durante su ciclo de cine de verano. Lo tenían al lado. No en vano, José Antonio Lobato es natural de Soto del Rey. El encargado de repasar la carrera del homenajeado fue el presidente del colectivo que organiza las jornadas, Belarmino Fernández, al que le fue imposible enumerar una por una todas las películas en las que ha trabajado Lobato durante tantos años de carrera. Con las obras de teatro ni lo intentó. "Sería una locura, no tendríamos tiempo aunque estuviésemos aquí toda la noche", explicó Fernández. "Pues mañana (por hoy), que es el día de la toma de la Bastilla, cumplo 63 años y no pienso dejarlo", contestó el actor y cofundador del histórico grupo "Teatro Margen".

En el coloquio previo a la proyección de la película participaron amigos y compañeros del actor, como el propio director de "Encerrados", Luis Trapiello; Maxi Rodríguez, actor y guionista, y Manuel Pizarro, otro veterano de la escena asturiana. También estuvieron el alcalde de Ribera de Arriba, el socialista Tomás Fernández, y los presentadores de televisión Laude Martínez y Arantxa Nieto. "Traigo chuleta porque todavía soy un poco novato en esto, pero quiero agradecer de nuevo la labor de la Asociación Cultural de Bueño porque con actividades como esta se convierten en embajadores del municipio", afirmo Tomás Fernández en su turno de palabra.

Lo único que deslució el acto inaugural fue la lluvia, que acabó con el espíritu del festival. Tanto el homenaje como la proyección de la película "Encerrados", previstos para la plaza del pueblo, tuvieron que hacerse en la Casa de Cultura. La próxima cita con el cine en Bueño será el próximo viernes, cuando se ofrecerá el público el documental "Abriendo camino, música de la periferia urbana", dirigido por Javier Pedraces.