Amir le debe una a Eloy

No hace ni una semana desde que el joven Amir Diop, de catorce años, perdió el conocimiento mientras se bañaba en la piscina de la Corredoria. Ni una semana desde que "naciese de nuevo" gracias a la providencial actuación del socorrista langreano Eloy Huerta. No ha pasado ni una semana y el joven no ha perdido las ganas de volver a la piscina del barrio, donde en la tarde de ayer se encontraba también, trabajando, su salvador. Dos circunstancias, que quizá, estén relacionadas.

Eran las siete menos diez de la tarde de la soleada tarde del miércoles pasado cuando Amir Diop disfrutaba de un baño junto a sus amigos. Un día tan caluroso como concurrido en la piscina. Una tarde prácticamente idéntica a la de ayer, pero en la que, de repente, el joven perdió el conocimiento. Diop, de origen senegalés y vecino de la Corredoria dice que no recuerda nada más que "un calambre" mientras se bañaba y, una vez recuperado el conocimiento, las "voces de la gente" a su alrededor y el "desconcierto" al ver a su salvador.

Tras una actuación tan "rápida" que los testigos aseguraban que fue "digna de aplauso", el socorrista atendió al bañista, llamó al 112 y dejó a los sanitarios realizar su trabajo, que trasladaron al joven al HUCA. Desde allí, a lo largo de la tarde y la noche se supo que el chico se estaba recuperando de manera satisfactoria.

El asistido cuenta haber estado notablemente desorientado durante todo el proceso. "Después de que me rescatara sí que recuerdo preguntarle a Eloy que quién era, porque no le conocía". Una circunstancia que arreglaron las redes sociales, a través de las cuales pudieron contactar. Fue en Instagram donde el joven pudo agradecer su rápida actuación al socorrista langreano por primera vez.

Eloy Huerta, tratado por los vecinos como un "salvador" cuenta estar poco conforme con su nuevo papel de héroe. "Yo solo soy un trabajador, no un héroe. Que mi trabajo sea salvar gente no me convierte en uno", dice quitándole hierro a su hazaña. Algo con lo que no está de acuerdo Diop, ni su familia, quienes se mostraron "muy agradecidos" al socorrista. Un "trabajador" que se estrenaba este verano en un oficio vocacional -a los once años ya entrenaba para ello- y que poco ha tardado en salvar su primera vida. "La verdad es que es una satisfacción enorme" reflexionaba.

Sobre lo ocurrido el pasado miércoles, el socorrista apunta que los bañistas deberían "ducharse antes de entrar en la piscina", una medida de precaución con la que evitar este tipo de situaciones, normalmente propiciadas por "calambres". Y se muestra feliz por la resolución del asunto, "lo importante es que la cosa acabó bien", dijo aliviada.