La "CSI" del patrimonio artístico

Le gustaba mucho la química pero también le interesaba mucho el arte. La ovetense Silvia Pérez Diez optó por la carrera de Química, pero buscó el nexo de unión con el patrimonio artístico y lo encontró en el estudio químico de las piezas. Acaba de ser becada por la Caixa para realizar su tesis en Estrategias Científicas Interdisciplinarias en Patrimonio y Paisaje en la Universidad del País Vasco. Su investigación se centra en el estudio del deterioro del pigmento bermellón en las pinturas murales de Pompeya (Italia) mediante el empleo de instrumentación analítica portátil y a través de expediciones in situ al yacimiento arqueológico y la realiza con el grupo IBeA (Ikerkuntza eta Berrikuntza Analitikoa). En resumen, lo explica ella misma "somos como el CSI del patrimonio artístico". Acuden al yacimiento, ya está preparando un viaje a Pompeya para después del verano, y estudian los materiales sobre el terreno, lo que les permite "no ser agresivos con el patrimonio, ya que no hay que recoger muestras y llevarlas a un laboratorio para analizarlas", explica la joven.

Su primera experiencia en este campo tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Asturias, donde estudió objetos metálicos de diferentes épocas y zonas de Asturias. "Analizar de este modo el patrimonio nos permite facilitar su conservación pero también nos da claves de cómo se manufacturaban las piezas". En Pompeya han comprobado cómo la práctica totalidad del pigmento bermellón utilizado en las pinturas procede de las minas de Almadén, en Ciudad Real. Un pigmento que la investigadora cree que también se podría haber utilizado en frescos como los de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados.

Silvia Pérez no pudo desarrollar su carrera de investigadora en Asturias ya que no existen los departamentos adecuados. Los museos como el Prado y el Reina Sofía tienen un departamento con químicos para realizar estos trabajos. En otras comunidades autónomas hay centros de restauración de patrimonio dependientes de la Administración. En Asturias no hay ni lo uno ni lo otro, "aunque museos como el Arqueológico y el Bellas Artes tienen entidad y fondos suficientes para tener un buen departamento de restauración", considera la investigadora. Además, apunta, "Asturias tiene un enorme patrimonio" que se podría beneficiar tanto para su conservación como para su estudio y conocimiento, de análisis como los que esta joven ovetense realiza en los yacimientos de Pompeya. "Somos el único grupo no italiano con permiso para trabajar en el yacimiento de Pompeya, pero igual que allí se estudia el pigmento bermellón podríamos ver si ese mismo pigmento está en los frescos de Santullano y analizar cómo se ha ido degradando".

A Silvia Pérez Diez le encantaría estudiar el patrimonio de su ciudad y de su región, hacer en casa lo que siempre ha querido, unir la química y su pasión por el arte y la arqueología. Por ahora se sigue formando y lo hace con uno de los grupos de investigación de la Universidad del País Vasco.