El joven que se estampó contra una fuente será juzgado por tres delitos: lesiones, contra la seguridad vial y contra el patrimonio

El joven que el pasado fin de semana se empotro contra la fuente de los Siete Caños de Oviedo no ha podido ser juzgado hoy en la modalidad del juicio rápido tal y como estaba previsto. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias asegura que la presentación legal de una de las ocupantes del vehículo siniestrado no puede comparecer por el momento como testigo ante el juzgado de instrucción número 4 de Oviedo que investiga los hechos ni ser valorada por el momento de las lesiones que presenta. Además desde el TSJA aseguran que "también se está a la espera de recibir un informe de la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias sobre la catalogación del monumento y su grado de protección".

Por todo ello, el Juzgado transformará de inmediato el procedimiento en unas diligencias previas por un delito contra la seguridad vial, un delito de lesiones por imprudencia grave y un delito contra el patrimonio histórico por imprudencia grave, y el hombre, que tiene antecedentes por delitos contra la seguridad vial, pasará a disposición del juzgado a lo largo de la mañana.

El joven es uno de los "mayorinos" del Angliru. Héctor Carballo, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, formaba parte del grupo de siete veinteañeros que en enero del año pasado se quedaron atrapados por el temporal de nieve a la altura de la Cueña les Cabres, un suceso que se convirtió en viral a raíz de sus conversaciones con el jefe de sala del 112.

Algunas expresiones del responsable del servicio de emergencias a la hora de atender las llamadas de socorro de los jóvenes, como las de "ya somos mayorinos" o "cuatro por cuatro, dieciséis", sirvieron para costarle un apercibimiento al jefe y para que esas grabaciones corriesen como la pólvora.

Héctor Carballo dijo en su momento que volvería a ser protagonista de alguna otra "hazaña" digna de ser reseñable y no ha faltado a su promesa. Aunque en esta ocasión no lo buscaba, Héctor Carballo vuelve a ser noticia. Reconoce que no está atravesando "una buena racha" y aún no puede explicarse cómo ocurrió el accidente, aunque tampoco esconde que se tomó unas copas antes de coger el coche.