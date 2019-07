La entrada en vigor del bonobús gratuito para menores, sin fecha: "No dejaron nada hecho"

El Ayuntamiento es, a día de hoy, incapaz de fijar un plazo para la entrada en vigor del bonobús gratuito para niños de entre 4 a 12 años de edad. El teniente de alcalde de Oviedo, Nacho Cuesta, admitió esta mañana la imposibilidad de dar cumplimiento a los plazos marcados por el gobierno anterior el pasado mayo. El tripartito anunció un día antes del inicio de la campaña electoral que los menores podrían empezar a usar este servicio el 1 de agosto. Ahora, el nuevo gobierno municipal sostiene que no puede cumplir dicho compromiso porque sus predecesores "no dejaron nada hecho".

El concejal de Infraestructuras y Transportes, el edil de Ciuadanos Nacho Cuesta, desgranó dos motivos para explicar el retraso de la entrada en vigor de un servicio con el que dice estar de acuerdo. Por un lado, denuncia que no existe ningún contrato firmado con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para poner en marcha dicha bonificación. Por otra parte, indica que el Ayuntamiento no dispone de "una mínima estructura" para tramitar las más de 2.000 solicitudes presentadas por las familias desde el 1 de junio. "Es cierto que se puede pedir por internet, pero carecemos de persona alguna para labores como comprobar las fotografías, por ejemplo", apunta el edil.

En lo que respecta a las nuevas líneas de transporte urbano aprobadas tras un periodo de información pública en el que se analizaron 200 alegaciones, el nuevo ejecutivo local ve inviable ponerlas en marcha el 1 de agosto como estaba previsto. Aseguran que la ampliación y creación de nuevas líneas precisaba la compra de tres autobuses y la puesta en marcha de marquesinas y otros tipo de señalización. Obras estas últimas que Nacho Cuesta indica que "están sin licitar".

Respecto a los nuevos plazos, subrayan que de momento no existen. "No vamos a dar fechas que luego no podamos cumplir como hacía el anterior gobierno", sostuvo el primer teniente de Alcalde, que sólo se comprometió a poner ambas iniciativas en marcha "lo más pronto posible".