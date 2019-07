Redes busca un modelo que haga compatible el turismo y la conservación

El difícil reto de hacer compatible el uso turístico y la conservación de la naturaleza centró ayer el debate en la mesa redonda celebrada al hilo de la presentación del documental "Magia y alma de Redes", sobre el parque natural y la Reserva de la Biosfera de Redes.

José Díaz, fotógrafo y guía de Redes, aseguró que es un paraíso, y hay que enseñarlo, pero sin perder la esencia y haciéndolo diferente a modelos como el de los Picos de Europa. "Tengo una visión diferente del parque, intento atraer a gente de máxima sensibilidad, pero sin excederme en número", señaló. Antonio Alba, vicepresidente de la Federación de Escalada y Montaña del Principado de Asturias, gran conocedor del parque natural, destacó la necesidad de darlo a conocer. "Cuando se señalizaron las rutas pensábamos en montañeros, no en el resto de la gente, y realmente los montañeros no necesitan esas indicaciones". Marcelino Martínez, alcalde de Sobrescobio, defendió la compatibilidad de actividades como el turismo y la ganadería con la conservación del territorio. Miguel Fernández, alcalde de Caso, llamó la atención sobre los problemas de suministro eléctrico. "Es inadmisible que tengamos cortes de luz a estas alturas", señaló. Suni Torre, secretaria de Redes Natural, señaló que "el hecho de que no haya sido tan rápida la evolución turística ha sido positivo". La empresaria Marigel Álvarez reclamó mejoras y mayor difusión de los encantos de Redes. La presentación corrió a cargo de Pili Ruiz y Tensi Carmona, concejalas de Turismo de Caso y Sobrescobio, respectivamente.