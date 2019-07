El gobierno confía en que los niños puedan usar gratis el autobús a partir de otoño

El Ayuntamiento confía en poner en marcha bonobús que permitirá a los menores de entre 4 y 12 años viajar gratis, así como las nuevas rutas de TUA aprobadas tras un periodo de exposición pública a lo largo del otoño. El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Transportes, el edil de Ciudadanos Nacho Cuesta, acusó ayer al tripartito de "no dejar nada hecho", pese a anunciar un día antes de la campaña electoral que ambas medidas entrarían en vigor el 1 de agosto, pero anunció que los dos servicios entrarán en funcionamiento "lo antes posible".

Cuesta desgranó los principales motivos por los que el nuevo gobierno se ve incapaz de llegar a tiempo para cumplir el compromiso de sus antecesores. Respecto al bonobús infantil que ya han solicitado más de 2.000 usuarios, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo aseguró que el anterior gobierno no dejó firmado ningún acuerdo con el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), indispensable para poner en marcha los nuevos bonos. "Nosotros queremos hacer las cosas con seriedad y rigurosidad", defendió el edil de Ciudadanos.

En lo que respecta a las nuevas líneas de transporte urbano aprobadas tras un periodo de información pública en el que se analizaron 200 alegaciones, el nuevo ejecutivo local ve inviable ponerlas en marcha el 1 de agosto como estaba previsto. Aseguran que la ampliación y creación de nuevas líneas precisaba la compra de tres autobuses y la puesta en marcha de marquesinas y otros tipos de señalización. Obras estas últimas que Nacho Cuesta indica que "están sin licitar".

Sobre los nuevos plazos, subrayan que de momento no existen, pero dejan entrever que los servicios podrían estar listos para el otoño o, como muy tarde, dentro del presente año. "No vamos a dar fechas que luego no podamos cumplir como hacía el anterior gobierno", sostuvo el primer teniente de Alcalde, que dijo únicamente poder prometer la máxima diligencia posible en la tramitación.

Por otro lado, Cuesta indicó que de momento el gobierno no ha decidido si seguirá adelante con el plan de movilidad elaborado por la anterior corporación y dejó la decisión en manos de las negociaciones entre los dos grupos del gobierno.