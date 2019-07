Ana Rivas acusa al gobierno de "no querer" poner en marcha el bonobús infantil

"Si el gobierno municipal no pone en marcha el bonobús gratuito infantil el 1 de agosto es porque no quiere". Así de tajante se mostró la edil socialista y exconcejala de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Rivas, respecto al anuncio del nuevo edil del área, el concejal de Ciudadanos Nacho Cuesta, de que tanto la bonificación como las nuevas rutas de TUA no entrarán en funcionamiento en el plazo previsto porque el tripartito "no dejó nada hecho".

Rivas compareció ante los medios para rebatir uno a uno los argumentos dados por Cuesta para culpar al anterior gobierno de la demora en los viajes gratuitos en autobús para niños de entre 4 y 12 años. Cuesta dijo que el servicio no podía entrar funcionamiento por precisar de un acuerdo previo con el Consorcio de Transportes de Asturias. Algo que la socialista desmiente. "Solo tiene que leerse este papel para saber que eso es totalmente falso", indicó sosteniendo con su mano derecha el contrato firmado con el Consorcio.

Respecto a las quejas del nuevo gobierno por falta de personal, la ahora concejala de la oposición pasó al ataque. "Estuvieron cuatro años acusándonos de utilizar la falta de personal como excusa y a las primeras de cambio se quejan de lo mismo", declaró, para luego desmentir que no existieran recursos humanos encargados de tramitar los bonobuses infantiles. "Lo tramitó la misma persona que hizo el plan de movilidad y otras tantas cosas positivas en materia de transporte", apuntó Rivas, añadiendo que la mayoría de trámites se hacen de forma telemática.

Intereses privados

En lo que se refiere a las críticas sobre la puesta en marcha de las nuevas rutas del autobús urbano, los socialistas echan balones fuera en relación a las acusaciones de Cuesta de que todavía no se habían comprado los tres vehículos necesarios para cubrir los nuevos trazados. "Esa exigencia el señor Cuesta debe hacérsela a la empresa, pues es la responsable, pero prefiere defender los intereses privados a los públicos", reprochó.

Tampoco dio por válidas las razones dadas por el nuevo ejecutivo de que las nuevas rutas no estarán en marcha porque faltan construir marquesinas y carteles luminosos. "Si conociera la situación sabría que hay paradas que no tienen marquesina y respecto a las obras, que le pregunte al otro Cuesta -el edil de Economía Javier Cuesta- por qué no ha habilitado presupuesto para las mismas, porque el proyecto ya está remitido a su área", apostilló.