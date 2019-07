El Ayuntamiento no concede la licencia para la fiesta del Día del Niño de La Florida

La asociación de vecinos de La Florida no ha obtenido la licencia para celebrar hoy su fiesta del Día del Niño y tendrá que volver a posponerla por segunda vez este año. "No entendemos los motivos. Les enviamos la documentación que nos pidieron un montón de veces", señala Emilio Peña, el presidente del colectivo vecinal.

Los vecinos sólo solicitaron permiso para colocar unos hinchables. "Primero queríamos ponerlos en la zona del parque infantil, pero nos dijeron que no se podía y optamos por hacerlo en la calle Ángel del Río Uribe. Sólo nos habían dicho que si llovía no podíamos colocarlos en el polideportivo, algo a lo que también accedimos, pero nada más", dice Peña. El documento municipal recoge que la licencia no se ha otorgado al no haber presentado los vecinos el certificado de revisión anual de cada una de las atracciones suscrito por técnico competente. La fiesta que estaba prevista para mañana ya iba a celebrarse el pasado día 8 de junio, pero los vecinos tampoco consiguieron la licencia. "No puede haber tantas trabas para una fiesta que pagamos nosotros", protesta Emilio Peña.