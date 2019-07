Festejos cancela las fiestas de Naves al incumplir las carpas la normativa local

Un nuevo revés para las fiestas de prao del verano en el municipio de Oviedo. Las del Carmen de Naves, que arrancan hoy a las ocho de la tarde con el pregón y el chupinazo, quedaron ayer a última hora canceladas al mandar precintar el Ayuntamiento la carpa en la que se iban a desarrollar buena parte de las actividades. La concejala del área, Covadonga Díaz, admitió ayer la necesidad de revisar el procedimiento para tramitar este tipo de actividades ante "la aparición de incontables incidencias". "Pero por ahora", zanjó, "es un asunto que hay que abordar desde la responsabilidad y el compromiso, tanto con la seguridad, como con los promotores y el gobierno municipal".

Pese al revés, el comité organizador admitía los esfuerzos del Ayuntamiento "in extremis" para intentar arreglar la situación y culpaba a su aparejadora por no haber logrado entregar toda la documentación necesaria. No obstante, Luis y Verónica Gayo también incidían en la crítica al aumento del papeleo. "Lo que nos molesta es que haya tantas restricciones; esta misma carpa valió durante los últimos cinco años", se lamentaban.

En total, los organizadores de las fiestas de Naves pierden unos 10.000 euros con la negativa municipal a darles autorización para los festejos que arracaban hoy y seguían hasta el lunes.

Aunque en un primer momento los vecinos de Naves creyeron que podrían salvar la mayor parte del programa y que dejando la carpa precintada podrían, al menos, seguir organizando la paella del domingo, la entrega del bollo o las actividades infantiles, la policía municipal se personó en el "prao" a última hora de la tarde y les explicó que la no autorización municipal supone la cancelación de todo el programa bajo pena de multa si insistían en seguir con los festejos.

Desde el Ayuntamiento, la concejala Covadonga Díaz detalló que la documentación presentada no coincidía con lo que los técnicos se encontraron en Naves, ni en número de estructuras, ni en sus dimensiones ni en sus condiciones de anclaje al terreno. "Por la seguridad de los ciudadanos no queda más alternativa que no autorizar las fiestas pese a los esfuerzos hechos por los técnicos y por los organizadores", concluyó Díaz.