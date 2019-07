Un rescate de corazón

Ayer por la mañana no paraban de recibir felicitaciones, pero los policías locales David González y Alfonso Díaz no descansaron hasta saber que el hombre al que salvaron el jueves, un ovetense de 77 años que sufrió un infarto en mitad de la Plaza del Ayuntamiento, había sobrevivido al suceso. Se enteraron a primera hora de la tarde. Ellos mismos acudieron al área de cuidados intensivos del hospital y pudieron comprobarlo tras recibir el agradecimiento de la familia. "Estaba consciente y habló con nosotros. No se acordaba de nada, pero lo importante es que está vivo y que se lo podemos contar", explica Alfonso Díaz.

El hombre que ahora está ingresado estaba en tan malas condiciones que ni siquiera pudo ver a sus ángeles de la guarda. David González y Alfonso Díaz hacían ronda por el centro de la ciudad cuando recibieron un aviso en el coche patrulla: un hombre se había desplomado en la Plaza del Ayuntamiento, supuestamente a consecuencia de un infarto, y la cosa no pintaba nada bien. Eran alrededor de las ocho de la tarde. Encendieron la sirena, apretaron al máximo el acelerador del coche patrulla y se plantaron en el lugar de los hechos en menos de dos minutos. "David iba conduciendo y yo me puse los guantes para actuar lo más rápido posible. Cuando llegamos al Ayuntamiento había un montón de gente alrededor del señor, pero enseguida los apartamos y vimos que tenía muy mal color. Parecía que no estaba respirando", señala Alfonso Díaz.

Sin perder el tiempo, abrieron el maletero del coche y sacaron uno de los cinco desfibriladores que tiene la Policía Local para sus coches patrulla. Le colocaron el aparato al afectado y comenzaron a seguir las instrucciones. "El desfibrilador va midiendo las constancias vitales y diciéndote lo que tienes que hacer. En ningún momento tuvimos que usar las descargas, sólo nos mandaba seguir haciéndole el masaje cardiopulmonar", explica David González.

El encargado de llevar a cabo las maniobras de reanimación fue Alfonso Díaz. "En esos momentos no se mide el tiempo, pero calculo que estaría entre ocho y diez minutos encima del señor. Después llegó la UVI y los médicos ya cogieron las riendas, pero me pude dar cuenta de que el hombre ya respiraba", asegura el agente. "La verdad es que fue una situación muy complicada. Me había pasado algo similar hace ocho años, pero en aquella ocasión intervinieron los sanitarios. Esta debe ser la primera vez que un coche patrulla de Oviedo utiliza el desfibrilador", añade el policía, que lleva trece años trabajando en la ciudad.

Aunque ayer se sentían muy satisfechos con su actuación, los agentes le quitaron hierro. "La Policía de Oviedo está preparada para actuar en estas situaciones y cualquier compañero nuestro hubiese hecho lo mismo. Reconforta mucho haber contribuido a salvar una vida, pero es nuestra vocación y nuestra obligación", dice González. "Eso sí, estaría bien que la gente supiese que no estamos aquí sólo para poner multas", añade.