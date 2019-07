Colapsa una nave abandonada en Azcárraga

Una nave abandonada se vino abajo ayer por la mañana en el número 12 de la calle Azcárraga, la conocida cuesta de La Vega. No hubo que lamentar heridos ya que la construcción no tenía uso. Un hombre que pasaba por allí explicó que vio caer el techo y posteriormente las paredes. Entró para ver si había heridos y no encontró a nadie. Al poco llegaron los bomberos, como se ve en la imagen.