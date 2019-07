La compañía belga "The Primitives" abre el III Festival de Artes Escénicas

Teatro de calle, malabares, circo o títeres componen el programa del III Festival de Artes Escénicas, que arranca mañana con la obra de teatro gestual "Three of a kind", a cargo de la compañía belga "The Primitives", que se podrá ver a las 13.00 horas en la plaza del teatro Campoamor y a las 20.00 horas en la calle Pelayo. La obra se pudo ver en el festival Fetén de Gijón. Se trata de un espectáculo de calle en estado puro, que consigue convertir al público en auténtico protagonista con tres hombres de mediana edad vestidos con trajes. El espectáculo es una invitación al humor absurdo, pieza de teatro gestual alegre, emotiva y completamente espontánea que obtuvo el premio al mejor espectáculo de calle TAC de Valladolid. El martes, en Trubia, y el miércoles, en La Corredoria, a las 20.00 horas, se podrá ver "Sefini", de la compañía "Trapu Zaharra". El jueves, en la plaza de Pedro Miñor, y el viernes, en Pumarín, se presentará el espectáculo de danza "Ella era yo", de Ana Serna y Lauren Atanes.