Denuncian la pasividad de bomberos y policía ante un gato atrapado en un árbol en Colloto

Una cría de gato lleva tres noches atrapada en lo alto de un árbol, en Colloto, sin que nadie acuda a rescatarla. Según denunciaron ayer un grupo de vecinos, pese a que el animal lleva varios días en lo alto del árbol y a que se ha avisado repetidas veces a los bomberos y a la policía, nadie acude a rescatarlo.

Testigos del incidente explicaron que el Servicio de extinción de incendios les dijo que no tenían entre sus competencias este tipo de servicios, y que si finalmente se desplazaban a la zona, alguien tendría que pagar los gastos. La Policía Local, siempre según estas fuentes, también indicó a los vecinos que si los bomberos no acudían, ellos no podían hacer nada.

Los vecinos intentaron todo tipo de soluciones, también poner comida en el suelo esperando que la cría bajara, pero no funcionó. Ayer se pusieron en contacto con distintas asociaciones y lanzaron mensajes de ayuda por las redes sociales para lograr rescatar al animal, por cuya vida temen, al lleva varios días sin comida ni bebida.

A última hora de ayer, el animal seguía atrapado en la copa del árbol, a gran altura, según los testigos, lo que hacía imposible acceder a él con una escalera. Según los vecinos, la presencia de algún animal debió de sorprender a la cría para refugiarse en lo alto del árbol y luego no poder bajar. La zona en la que se encuentra es una zona boscosa y el rescate, si no lo realizan profesionales, parece complicado, aseguran los vecinos.