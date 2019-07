Somos exige que se mantenga el nivel de calidad en las escuelas infantiles

Somos Oviedo ha mostrado esta mañana su inquietud por la situación que se vive en las escuelas infantiles del concejo después de que el concejal de Cultura, del que depende los centros, haya decidido modificar el calendario escolar. "El bipartito, por su cuenta y sin ningún tipo de diálogo, ha cambiado el calendario que en nuestra etapa en el gobierno consensuamos con la dirección de los centros y las trabajadoras", ha lamentado Anabel Santiago para señalar a continuación que desde el área que dirige José Luis Costillas (Ciudadanos) se está precarizando el empleo.

Somos Oviedo mantuvo la semana pasada un reunión con las trabajadoras, muy descontentas, para hacerse eco de las reivindicaciones derivadas de la decisión del ejecutivo municipal. Entre los factores derivados del nuevo calendario escolar se encuentra la puesta en peligro de la pareja docente, fundamental para mantener la validad del servicio.

De esta forma, el equipo educador tendría que romperse debido a los cambios impuestos por José Luis Costillas. Mientras una empleada atiende el aula la otra estaría ausente encargándose de tareas administrativas o preparativas, por lo que se resentiría de forma notable la atención a los alumnos.

Para exigir una educación de calidad impartida en condiciones dignas, Anabel Santiago pedirá explicaciones en la Comisión de Cultura, Educación, Salud Pública y consumo que celebra mañana.

"Supimos que la Educación dejaba de ser una prioridad para el Ayuntamiento de Ovied cuando se decidió suprimir la concejalía y atender este tipo de cuestiones desd Cultura", ha criticado la concejala de Somos Oviedo".

Los primeros recortes no han tardado en llegar y estaremos vigilantes para que Ciudadanos y el PP no los amplíen a otros servicios, como la apertura de centros en periodos no lectivos, o a las becas escolares", ha añadido Anabel Santiago.