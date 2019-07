El Festival de Artes Escénicas presenta diez espectáculos en la calle

Aparecen tres hombres de mediana edad vestidos con trajes. Tienen algo que entregar, pero no parecen recordar qué, a quién o dónde. Perdidos y confundidos, tropiezan, bailan, corren y caen al unísono, aferrándose unos a otros con fuerza mientras intentan desesperadamente mantenerse unidos y lograr sus objetivos. "Three of a kind" es una invitación a abrir nuestras mentes y sumergirnos en una absurda y cómica pieza de teatro gestual alegre, emotiva y completamente espontánea. Todo es posible y la única regla es que no hay reglas. Es el resumen del espectáculo "Three of a kind" que los belgas "The Primitives" representarán hoy, a las 13.00 horas, ante la fachada del teatro Campoamor y, a las 20.00 horas, en la calle Pelayo. Un espectáculo que ya fue elogiado en Feten, en Gijón, y que convierte al público en auténtico protagonista de esta peculiar representación.

Serán las primeras representaciones del Festival de Artes Escénicas de Oviedo, que trae a la ciudad a diez compañías que presentarán sus propuestas hasta el 9 de agosto. Habrá teatro gestual, como hoy, pero también circo, clown y danza. Las actuaciones serán en distintas calles de la ciudad y otros espacios públicos del municipio.