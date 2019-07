Una fiesta para el pueblo

Hace veinte años la Asociación de Vecinos "Fuente de los Pastores", del Naranco, decidió celebrar a Santiago, el santo al que está consagrada la pequeña iglesia que se encuentra a poca distancia del restaurante Casa Lobato. La idea inicial se mantiene dos décadas después y la explicaba ayer José Carlos Madera, de la agrupación vecinal, "es una fiesta del pueblo de verdad, para la gente del pueblo". La forma de conseguirlo, que sea de verdad una fiesta del pueblo y para el pueblo, es huir del habitual formato de las fiestas de prao. No hay grandes orquestas y los fastos duran solo un día. En cualquier fiesta de prao que se precie la programación se prolonga durante varias jornadas y los miembros de la comisión de fiestas se desloman en las barras y en los puestos de comida. "Al final la gente del pueblo no disfruta de la fiesta porque está trabajando para los que vienen de otras zonas de la ciudad o de otras partes de Asturias", dice Madera.

Esa fue la idea inicial, la que tuvieron hace dos décadas, y la que han mantenido. Es una jornada de convivencia de los vecinos que viven en el monte totémico de los ovetenses. Esos privilegiados que miran hacia el Sur desde la atalaya a la que Oviedo siempre ha dado la espalda. Los vecinos del Naranco tienen mucho que decir y mucho que reivindicar, pero ayer no era el día. Ayer era un día de fiesta, así que no acosaron con sus propuestas y peticiones a los dos concejales del equipo de gobierno que acudieron a la celebración, la responsable de Festejos, Covadonga Díaz (PP), y el edil Luis Pacho (Ciudadanos), concejal delegado de Distritos. "No queremos convertir la fiesta en un acto reivindicativo, así que siempre invitamos a toda la Corporación, y este año vinieron dos concejales y estuvimos charlando y pasando el día con ellos, les invitamos al bollo y compartimos la jornada", dijo Madera.

La asociación "Fuente de los Pastores" tiene en la actualidad 174 socios. En realidad son más porque cada socio es una casa, no son personas sino familias enteras. Todas las viviendas de la falda sur del Naranco, desde la calle Lorenzo Abruñedo hasta la frontera con Ules y Fitoria, están asociadas. Son viviendas unifamiliares y todos los vecinos defienden los mismos intereses y colaboran en la organización y celebración de la fiesta, para la que cuentan también con el respaldo de los negocios y empresas del entorno, como Casa Lobato, Gam o El Descanso del Vaquero, como llaman los vecinos de la zona a la parrilla Buenos Aires.

Esta unión vecinal y empresarial se consolida año a año en la celebración de Santiago. Tradicionalmente la fiesta se celebra en el entorno de Santa María del Naranco, en el prado de Cavada, pero este año la organización se vio obligada a cambiar la ubicación. El prado estaba ocupado por materiales de unas obras que se están realizando en las inmediaciones y toda la fiesta se trasladó al colegio de las Teresianas. La asociación vecinal, según Carlos Madera, mantiene muy buena relación con las monjas de la institución docente, así que los vecinos honraron a Santiago en la pradera de la parte posterior del colegio, junto a las canchas de baloncesto, donde además disponían de unos soportales para refugiarse en caso de lluvia.

El cambio de ubicación propició también que la procesión tuviese un recorrido mucho más corto que en ediciones anteriores. Lo habitual era que la procesión con el paso de Santiago saliese de la iglesia parroquial y acabase en el prado del entorno de Santa María del Naranco. El recorrido se hacía por los caminos vecinales, no por la carretera, con lo que se prolongaba más. Ayer el recorrido fue de apenas 50 metros, desde la parroquia al colegio de las Teresianas.

La procesión comenzó hacia las doce y cuarto de la mañana, cuando un grupo de seis hombres salieron de la iglesia portando al santo. La comitiva, formada por medio centenar de personas, fue caminando hasta el colegio, en cuya capilla se celebró la misa. Tras los actos religiosos se procedió al reparto del bollo y el vino a los asociados e invitados. La organización había dispuesto un total de 624 bollos, para entregar dos por persona, pero como apuntó Carlos Madera "siempre sobra alguno y se los solemos dar a las monjas". El bollo de chorizo y bacón se comió acompañado de un buen vino en la pradera del colegio. No solo lo degustaron los vecinos sino también los miembros de la Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", que amenizó la procesión y la jornada festiva, así como los componentes del grupo de baile "Xuno", de San Claudio, que actuaron durante la fiesta. Además de esta animación estuvo la música del Dj Marcos con un escenario muy especial, ya que había montado su equipo en la caja de un tractor.

"La idea es mantener y potenciar el espíritu de una fiesta abierta a todo el público, pasar un día juntos tanto asociados como familiares y amigos", invitaba la junta directiva.

Ya son veinte años de reuniones de la fiesta de Santiago Apóstol en el Naranco, dos décadas desde que la Asociación de Vecinos "Fuente de los Pastores" recuperase una tradición que se había perdido y que "reúne a gente del Naranco de toda la vida", como explicaban ayer los vecinos.

Una celebración "en la que colabora todo el mundo" y en la que incluso algunos vecinos se animan a subir a cantar al escenario. Además la fiesta tiene mucho de jornada de convivencia intergeneracional, ya que participan los más jóvenes del Naranco pero también los vecinos de más edad, los que llevan desde niños en la zona rural más cercana al casco urbano de la ciudad.