El Ayuntamiento renovará la flota de la Policía Local con 27 coches y 5 furgones

El Ayuntamiento de Oviedo invertirá 1.800.000 euros en los próximos cuatro años en la renovación de parte de la flota de vehículos de la Policía Local. La iniciativa, puesta en marcha por el equipo de Gobierno anterior, permitirá dotar al cuerpo de 32 nuevos coches y furgones que serán adquiridos mediante un sistema de renting. El contrato está en periodo de licitación y las empresas tendrán hasta el próximo día 7 de agosto para presentar sus ofertas. "El pliego de condiciones estaba hecho, pero no había pasado por la comisión en la que están representados los trabajadores para su aprobación definitiva y nosotros llevamos a cabo ese trámite. La Policía Local tiene vehículos antiguos y en muy mal estado y por eso creemos que la actuación es totalmente necesaria", explica José Ramón Prado (PP), el concejal de Seguridad Ciudadana.

Los nuevos vehículos llegarán en dos bloques. La primera tanda, que está prevista para finales de año, incluye 27 coches: 15 rotulados y con kit de detenidos, 5 rotulados sin kit, otros tantos camuflados y dos con tracción a las cuatro ruedas. Según adelantó el edil de Seguridad Ciudadana, todos los coches serán híbridos -aquellos vehículos que combinan un motor de combustión y otro eléctrico para circular de una forma más económica y sostenible- y de la misma marca. "No todas las empresas fabrican vehículos híbridos, por lo que sólo competirán aquellas que lo hagan", añade José Ramón Prado. Estos vehículos supondrán un gasto anual en alquiler de 365.178 euros.

El segundo lote de vehículos, que se recibirá de cara al año que viene, incluye cinco furgonetas, dos de ellas equipadas para el equipo de atestados, otras dos para el transporte de personal y seguridad ciudadana y una quinta sin rotular, de camuflaje. El coste del alquiler de las furgonetas será de 90.024 euros al año. "Hay que tener en cuenta que el renting incluye los seguros, el mantenimiento y todos los gastos que genera una flota tan grande como la de la Policía Local", subraya el popular José Ramón Prado. El concejal de Seguridad Ciudadana aún no sabe cual va a ser el destino de los vehículos que se retiren una vez que hayan llegado los nuevos. "Todavía no se ha decidido, pero a lo mejor se puede hacer una subasta. Los que no estén en condiciones irán al desguace, eso sí", afirma.

José Ramón Prado también adelantó ayer que el Ayuntamiento también va a comprar nuevas motos para la Policía Local. "Hay alguna que llevan años sin arrancar y que sólo está generando gastos. La policía municipal es un cuerpo muy importante para nosotros y por eso haremos todo lo posible por mejorarla", añade el edil.