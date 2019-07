Teatro primitivo y aplauso unánime

El público no sabía lo que iba a ver, ni siquiera sabía que iba a ver algo, pero es que tampoco los actores sabían lo que iban a hacer. Y ahí está la gracia y la magia. Pura improvisación y una gigantesca dosis de talento y sentido del humor. Es lo que se pudo ver ayer, a las 13.00 y a las 20.00 horas, frente a la fachada del Campoamor. Los tres tipos que integran la compañía "The Primitives" son unas auténticas bestias del teatro gestual.

El Campoamor está acostumbrado al protocolo, a las normas escritas y no escritas, pero justo ante su fachada se vivió una comunión entre público y actores, entre ovetenses y belgas, entre personas que andaban azoradas camino del trabajo y turistas que disfrutaban las vacaciones, entre niños y mayores. No había normas, simplemente detenerse en la calle, observar y si se daba el caso participar.

El espectáculo tenía nombre, "Three of a kind", pero era tan generalista que no indicaba por dónde podía ir la cosa, y es que no se trataba de eso, se trataba de explorar la capacidad de adaptación de actores y público, de comprobar cómo un padre, Carlos Mesa, es capaz de entregarle a su hija Carolina, de 8 meses, a un tipo con la corbata en la cabeza y la camisa empapada de sudor y permitir que la eleve al nublado cielo ovetense. Los tres actores, de traje oscuro y corbata roja, no pretendían siquiera hacer reflexionar al público, no era una obra para irse a casa dándole vueltas a la cabeza intentando sacar una moraleja de lo que se acababa de ver. Lo que representaron los actores es la vida. Eran hombres que caminaban, corrían, descansaban, se agitaban, reían o lloraban. Los tres tipos eran señores que se relacionaban con el entorno y que en un momento dado elevaban en brazos a un bebé o en otro pasaje se alejaban aterrados de un grupo de niños del campamento de verano "Laboratorio de arte".

Los tres hombres se plantaron en la plaza del Campoamor ante un público que pasaba por allí. Las primeras reacciones fueron de intriga, de pensar qué era aquello, pero al poco tiempo los señores de traje y corbata fueron arrancando sonrisas, carcajadas y aplausos. Sin decir una sola palabra, lograron en varias ocasiones que el público hiciese lo que ellos pedían, colocar una mano de uno de los actores tirado en el suelo, desabrocharle la chaqueta a otro... No hacía falta más que comunicación gestual, ni una sola palabra, tal vez algún sonido gutural y algunas "frases" en un algo que ni siquiera era un idioma inventado, era más bien un código sonoro que hacía honor al nombre de la compañía, a lo primitivo. "¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa ahora", se preguntaba el público, que a los pocos segundos obtenía la respuesta, salvo la pareja en la que ella dijo "vámonos, no lo hemos visto empezar y no sabemos de qué va", pues no iba de nada y ahí estaba la gracia.