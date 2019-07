Los vecinos de Naves se vuelcan con la comisión en el reparto del bollo

"Me quito el sombrero con los socios que tenemos; es para seguir adelante por toda esa gente". Así mostró su satisfacción Verónica Gallo, miembro de la comisión de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, de Naves, tras el reparto del bollo que se convirtió en el único acto del programa de este año junto con la ceremonia religiosa . Las fiestas fueron canceladas el pasado viernes cuando ya estaba todo listo, incluido el montaje de la carpa y el escenario para las orquestas, porque la asociación no presentó a tiempo toda la documentación requerida. El Ayuntamiento decidió entonces que no se podría celebrar ninguna actividad.

Se cancelaron los conciertos de las orquestas, la paella que el domingo es la cita gastronómica más tradicional, los feriales y las actividades infantiles.

Los vecinos hubieron de conformarse con el reparto del bollo, que estaba previsto para el lunes, y lo cierto es que todos los socios respondieron no solo acudiendo a la cita (de los 450 previstos se repartieron más de 400) sino también dando mucho ánimo a la comisión, conscientes del contratiempo que había supuesto para ellos ver que todo su esfuerzo caía en saco roto.

El bollo se animó con un poco de música pinchada desde un móvil con un altavoz, y la tarde transcurrió con cordialidad y ambiente festivo.

Verónica Gallo confiesa que en parte temían que la gente no subiera a recoger el bollo después de la cancelación del programa, pero finalmente se encontraron con mucho apoyo. Incluso hubo gente que, antes de subir, quería renunciar al bollo para que la comisión ahorrase dinero.

Ahora, el colectivo estudia pedir daños y perjuicios a la perito que falló con la documentación.