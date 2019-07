Canteli anuncia el soterramiento de la "Y" en Santullano y lo aplaza: "No hay dinero"

"No hay dinero". El nuevo equipo de gobierno ha recibido una herencia económica del tripartito de izquierdas tan endiablada que le impide ejecutar la mejora del acceso a la ciudad por la zona de Santullano este año o el que viene. Eso es lo que sostuvo ayer el alcalde del municipio, el popular Alfredo Canteli, tras anunciar que la solución para la entrada a Oviedo desde la Y" pasa por un soterramiento y no por el bulevar diseñado durante el anterior mandato. "La situación financiera es nefasta y no tenemos dinero. Aún así, no renunciamos en absoluto a mejorar la entrada a la ciudad, pero el proyecto que llevábamos en campaña tanto el PP como Ciudadanos no es otro que soterrar y unir los barrios", sostuvo Canteli.

Sin embargo, en Ciudadanos (Cs) no tienen tan claro el plan que manejan sus socios de gobierno. Fuentes ligadas a la formación naranja precisaron ayer, justo después de las declaraciones de Canteli, que el partido aún no se ha pronunciado respecto a la urbanización de ese punto de la ciudad y que en ningún momento prometió un soterramiento. "Es un asunto que tiene que estar consensuado por el equipo de gobierno y todavía no se ha tratado. El soterramiento iba en el programa del PP, pero no en el de Ciudadanos", aseguran esas fuentes.

Sin embargo, el Alcalde habla por ambos partidos en clave de soterramiento. "Eso es lo que seguimos pensando. Lo haremos cuando podamos. Es algo preferente, pero hay cosas más importantes que hacer en Oviedo antes que eso", afirmó Alfredo Canteli. "Tenemos que salvaguardar el Prerrománico, mejorar la entrada en Oviedo y unir barrios, por eso seguiremos trabajando para ejecutar el proyecto tan pronto como podamos. Pero no hay dinero, nos dejaron las cuentas lo suficientemente complicadas como para que no haya dinero para este año ni prácticamente para el que viene", subrayó el Alcalde, para añadir que el soterramiento de la zona de Santullano "no se limitará exclusivamente a los 500 metros que pasan frente a la iglesia prerrománica". "Se hará una planificación para que en un futuro se pueda continuar, si no somos nosotros, las corporaciones que vengan detrás", adelantó el regidor.

Aunque los representantes del anterior tripartito presumen de haber dejado un remanente cercano a los 50 millones de euros en caja, Canteli se apoya en las últimas declaraciones de su concejal de Economía, Javier Cuesta, para decir que eso es "ficticio". El edil advirtió hace escasos días que apenas se tocarán los 48 millones que figuran en el remanente. Únicamente está previsto destinar 4,5 millones a la amortización de deuda, toda vez que, según detalló, ir más allá supondría incumplir la regla de gasto

La portavoz de Somos, Ana Taboada, terció también ayer en el asunto para acusar a Javier Cuesta de "escudarse en cuestiones técnicas para eludir llevar a cabo un proyecto moderno financiado con fondos europeos". "Están planteando volver a losas, hormigones y tunelar el Naranco y el bulevar. Se quejaban de informe geotécnico y ahora proponen una losa. Que no nos tomen el pelo", afirmó Taboada.