El PP afirma que el centro social del Truébano va a hacerse, pero no establece plazos

El concejal de Participación Ciudadana, el popular Mario Arias, asegura que el centro social provisional previsto para el parque del Truébano -en los terrenos del antiguo hospital del Cristo- es un compromiso que el Alcalde adquirió durante la campaña y que va a ser una realidad, aunque no estableció fecha para el inicio de las obras. Arias se reunió ayer con los representantes de la plataforma SOS Viejo Hospital, que le mostraron su preocupación tras saber que el centro no está contemplado en el capítulo de inversiones para este año. "No queremos que pase el verano sin tener una reunión con el Alcalde para que nos aclare más las cosas. No podemos seguir sin un centro social durante mucho más tiempo y lucharemos para que se haga cuanto antes", explica Nacio González, el portavoz de SOS Viejo Hospital.

Por otro lado, el colectivo vecinal aseguró ayer que este año volverá a celebrarse la romería del Cristo, tras un encuentro en el que también estuvo presente la edil de Festejos, Covadonga Díaz. SOS Viejo Hospital solicitó a los concejales que la romería "sea oficialmente el cierre de las fiestas de San Mateo" y les pidió que en la edición de este año se coloque una barra en el Truébano que sea gestionada por los hosteleros y comerciantes de un barrio que está sufriendo desde el traslado del hospital a la zona de La Cadellada. Los vecinos también exigieron que la cultura y la música asturiana sean los ejes fundamentales de la tradicional romería.