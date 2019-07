Montecerrao, "flower power"

Las fiestas populares de Santa Ana de Mexide continuaron ayer en Montecerrao, con una jornada soleada muy especial para los más pequeños y una verbena "hippy" para toda la familia.

A las cinco de la tarde, el barrio acogió una animada fiesta infantil donde los niños pudieron disfrutar de una deliciosa merienda compuesta por golosinas y acompañada de una gran chocolatada. Además, las atracciones, barracas e hinchables que se instalaron para la ocasión no ofrecieron descanso a las decenas de chavales de todas las edades que no quisieron perderse esta divertida celebración. Y es que el cielo despejado y el calor acompañaron a los asistentes que decidieron acudir a la fiesta en lugar de pasar el día en la playa, aunque el tiempo estaba para ello.

Pero muchos fueron los que aprovecharon para acercarse al parque Tuero Bertrand, dado que desde el jueves las lluvias habían dificultado las celebraciones. "Es un día para disfrutar al aire libre de estas alegres fiestas gracias al buen tiempo que hemos recuperado después de estos días de lluvia", expresaba Ramón del Fresno, presidente de la asociación vecinal y comercial del Cristo, Montecerrao, Llamaquique y Buenavista.

Y aunque la tarde estaba más pensada para el goce de los más pequeños, la noche guardaba sorpresas para los vecinos de Montecerrao. La novedad de este año se materializaba en forma de una verbena perfecta para los nostálgicos del estilo de los años sesenta. Como en un viaje en el tiempo, los asistentes iba a ser transportados a una época de ambiente "hippy", cuando los collares de flores decoraban los cuellos de los asistentes a una velada temática cuyo lema era "vale más hacer el amor que no la guerra".

Mensaje de paz

Un mensaje de paz del que quiso hacerse eco el propio Ramón del Fresno para intentar mantener la fiesta tranquila y libre de botellones, algo que lograron el viernes pero que no consiguieron el sábado. "El viernes pasado no hubo botellón gracias a la eficacia del despliegue policial, pero por desgracia el sábado no fue tan exitoso en ese sentido", detallaba el presidente de la asociación, apelando a la necesidad de la erradicación de esta práctica.

"Discoastur" y "Studio Dj Center by Oliver Ronan" iban a ser los encargados de darle forma a esta fiesta, cerrando con su música la jornada.

Hoy se retoman las celebraciones con más atracciones infantiles, que abrirán a partir de las seis de la tarde. A las nueve de la noche Montecerrao ofrecerá las actuaciones de la orquesta "Los Trovadores" y "Discoastur" con Nacho Otero, que volverá para armonizar la noche hasta bien entrada la madrugada. Será mañana cuando se clausuren las fiestas de Santa Ana de Mexide con el reparto del bollo en la tradicional romería asturiana, amenizada por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y un espectáculo de fuegos artificiales.