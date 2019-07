Rozalén lamenta su exclusión del programa de conciertos para San Mateo

Rozalén, una de las artistas incluidas en la programación de San Mateo del tripartito, mostró ayer su decepción en las redes sociales por el hecho de que no va a engrosar el cartel de conciertos . Su texto es el siguiente: "Sabéis que no me puedo callar... Nos quedamos sin concierto en Asturias. Nosotros éramos uno de los veintitantos grupos que íbamos a tocar en las fiestas de San Mateo en Oviedo. A pesar de estar confirmados en su programación desde hace meses, su nuevo gobierno ha decidido que no vamos. Es la primera vez que nos pasa algo así. Tenía tanta ilusión por cantar allí... Qué pena...".