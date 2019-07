Suspendido el gran repique de la Noche Blanca por la ausencia del campanero

El concierto con repique de campanas que estaba previsto a principios de octubre en Oviedo para la Noche Blanca no se celebrará, según aseguró el concejal de Educación y Cultura, José Luis Costillas (Cs). En un principio, estaba previsto que el maestro valenciano Lorenç Barber diera un recital con las campanas de varios edificios de la ciudad para conmemorar el 800º aniversario de la "Wamba" de la Catedral, la campana en uso más antigua del mundo. Sin embargo, según explica Costillas, aunque en un principio el nuevo equipo de gobierno estaba por la labor de organizar el concierto, se encontró con que, por una parte, la actividad no estaba incluida dentro de las actividades programadas para la Noche Blanca y con que, por otro lado, no contaba con presupuesto. "No había nada", aseguró.

No obstante, cuando se rescataron las actividades de la Noche Blanca el equipo de gobierno no quiso descartar el repique y jugó con la posibilidad de incluirlo en el programa. Sin embargo, no pudo conseguirlo por falta de disponibilidad del maestro. Barber se encuentra actualmente en Estados Unidos y no tiene previsto volver a España con tiempo suficiente para estar en Oviedo.

Teniendo en cuenta que el recital estaba previsto para el día 5 de octubre, y que para realizarlo el maestro tiene que visitar con antelación la ciudad para prepararse, pronto quedó claro que el concierto no se podría dar este año. No se descarta recuperarlo más adelante.