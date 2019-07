Festejos reta a Rozalén a mostrar su contrato para San Mateo

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz (PP), retó ayer a Rozalén a mostrar el contrato que tenía para actuar en San Mateo y que, según la artista, ha sido cancelado. "Si Rozalén puede acreditar y presentar algún contrato o documento legal que certifique su contratación, esta concejalía estaría dispuesta a dar marcha atrás y asumir el concierto", subraya la concejala después de que la cantante criticase en sus redes sociales la suspensión de su concierto en Oviedo.

La edil asegura que "ni en el Ayuntamiento de Oviedo ni en la Fundación Municipal de Cultura consta vínculo contractual ni de ningún tipo con la empresa que representa a Rozalén respecto a actuaciones artísticas para 2019".

La cantante no fue la única que criticó la supuesta cancelación de la programación. Ayer mismo lo hizo Rayden, otro de los artistas que estaba previsto que actuasen en Oviedo. Ante estas denuncias en las redes sociales, Covadonga Díaz pide que "cualquier artista que pudiera sentirse perjudicado por no formar parte del programa de actuaciones en la ciudad deberá exigir las explicaciones y responsabilidades al anterior concejal de Festejos, el señor Roberto Sánchez Ramos, que sería quien les habría causado el perjuicio al no haber formalizado las contrataciones".

Por último, Covadonga Díaz realizó un llamamiento a "no politizar las fiestas de San Mateo" y culpó al anterior equipo de gobierno de "falta de previsión" en la organización.