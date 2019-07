La Noche Blanca ampliará el horario para potenciar las actividades infantiles

El concejal de Cultura, José Luis Costillas, garantizó ayer la celebración de la Noche Blanca el próximo 5 de octubre y aseguró que, en lo fundamental, se mantendrá la programación diseñada por los responsables de la cita cultural y festiva antes de su llegada al cargo. No ocurrirá lo mismo que con San Mateo, donde el gobierno entrante se ha llevado por delante todo lo previsto por sus predecesores. Es más, aunque se ha tenido que ajustar el presupuesto, debido a la falta de fondos en la Fundación de Cultura, se pretende ampliar el horario de la Noche Blanca para llegar a más público.

Costillas mantendrá esta semana una reunión con José Castellano, director artístico de la Noche Blanca, para cerrar la programación. En la actualidad, se barajan un centenar de actividades, pero en el programa final habrá algo más de cincuenta. La semana que viene está previsto que se inicien los expedientes de contratación de los artistas.

Lo que sí tienen claro tanto Costillas como Castellano es que se mantiene la línea de ediciones anteriores, "con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales", apuntó el director artístico. Además, este año se ampliará el horario de la Noche Blanca con el objetivo de potenciar las actividades infantiles. De este modo, se intentará que la programación arranque entre las seis y las siete de la tarde, con conciertos o teatro para toda la familia. La organización baraja también ampliar el horario respecto a la hora de finalización y que alguno de los eventos se prolongue incluso hasta las tres de la madrugada. Que sean más horas no quiere decir que sea más caro, al contrario. En la Fábrica de Armas de La Vega, por ejemplo, ampliar el horario permite amortizar las producciones. Un equipo de luces o sonido podría ser utilizado por varios artistas sucesivamente, explica Castellano.

La Vega será de nuevo escenario de parte de las actividades de la Noche Blanca. Aunque todo está por confirmar, ya que el proceso electoral y el cambio de gobierno ha retrasado la tramitación, la organización ha remitido la solicitud de uso de La Vega al Ministerio de Defensa y espera que no se pongan trabas, ya que este espacio se ha abierto para la celebración cultural desde su primera edición. También están prácticamente confirmados espacios que ya son un clásico de la Noche Blanca, como el monasterio de las Pelayas o la Catedral. Lo que se descarta, como en años anteriores, es la celebración de grandes actos al aire libre. "No queremos tener que suspender nada debido a la meteorología", argumenta Castellano. Sí que habrá actos culturales esa noche en la plaza del Paraguas y en el edificio histórico de la Universidad, en la calle San Francisco. " Son lugares en los que si llueve te puedes resguardar en algún sitio", apunta el organizador.

A falta de concretar la programación, desde el área de Cultura del Ayuntamiento se insiste en que no habrá ningún problema en la celebración de la Noche Blanca. La afirmación llega después de que se anunciase la cancelación de un gran repique de campanas para celebrar los 800 años de la "Wamba" de la Catedral. "En realidad la actividad no estaba incluida en la programación y, además, el campanero que lo iba a hacer no estará en esas fechas en España", justificó José Luis Costillas.