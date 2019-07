El Alcalde explota contra Wenceslao López: "No ha aprendido a perder"

"Pensé que después de tanto perder ya habría aprendido a hacerlo". Así explotó ayer el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, contra su antecesor, el socialista Wenceslao López, después de que éste le acusara de "no ser todavía consciente de que es el Alcalde" por mostrarse dispuesto a rescindir el contrato del proyecto "Bosque y Valle" del bulevar de Santullano.

La disposición de Canteli a "no pagar" por el proyecto por "no estar correcto" llevó a López a cuestionar la labor del regidor ovetense, lo que luego llevo al popular a sacar toda la artillería. "Respete a las personas y trabaje por Oviedo", le espetó el máximo mandatario municipal a López, a quién le pidió "ser más humilde" y "no insultar" tras cosechar una nueva derrota en las urnas en las elecciones del pasado 26 de mayo.

Canteli acusó a López de "faltar al respeto" y consideró que "se olvida de que ya no es Alcalde". Estas palabras llegaron después de reivindicar que su postura respecto al proyecto del bulevar de Santullano no ha cambiado ni un ápice desde la cita electoral. "Antes de ser candidato del Partido Popular ya comentó públicamente que el proyecto no me gustaba y, por ello, no sé de qué se extrañan cuando ahora lo reafirmo", apuntó.

Las palabras del Alcalde generaron rechazo también desde las filas de Somos. "Esas palabras cuestan 600.000 euros al Ayuntamiento", comentó fuera del turno de palabra Rubén Rosón, dando por hecho que los autores del proyecto llevarán a los tribunales al Consistorio y ganarán el juicio en caso de que se decline abonarles los honorarios por su trabajo.

Rifirrafe

La disputa entre los líderes del gobierno y de la oposición fue el principal rifirrafe de la primera sesión ordinaria tras el Pleno de organización que tuvo en torno a dos horas de duración y en el que los ediles no se mostraron especialmente beligerantes.

Más allá del debate del plan económico financiero y de los ruegos y preguntas, la mayoría de los puntos del orden del día se centraron en completar la organización municipal. En total, fueron 17 los puntos consistentes en dar cuenta de nombramientos de concejales, reparto de liberaciones y contratación de asesores del equipo de gobierno y los grupos municipales.