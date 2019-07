Canteli, dispuesto a rescindir el contrato de Santullano: "Lo mal hecho no se paga"

El alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, abrió ayer la puerta a rescindir el contrato del proyecto "Bosque y Valle" para el bulevar de Santullano durante el turno de ruegos y preguntas de un Pleno municipal en el que el equipo de gobierno dio luz verde a un recorte de 32,8 millones euros que la oposición rechazó al asegurar que existían otras alternativas técnicas para "no dejar el dinero de los ovetenses en el cajón". Canteli aseguró que "todos los informes técnicos" apuntan a que el proyecto elaborado por los arquitectos Clara Eslava y Miguel Tejada "no es correcto", para luego asegurar que cuando las cosas no están bien "no se pagan".

La afirmación del Alcalde tuvo lugar como respuesta a una pregunta de su antecesor en el cargo, el socialista Wenceslao López. El exregidor subrayó que los planes del nuevo gobierno de soterrar parcialmente la entrada de la autopista "Y" por San Julián de los Prados podría abocar a una rescisión del contrato y preguntó si eso se podría hacer en el marco actual. Entonces, Canteli pasó al ataque. "El proyecto a usted tampoco le gustaba, nosotros ya dejamos claro en campaña que no nos gustaba y apostamos por otras alternativas, Ni siquiera les gusta a los vecinos", apuntó.

El popular reprochó a López que el proyecto impulsado por el tripartito no cumplía con el fin de alejar el tráfico de la iglesia prerrománica y defendió el soterramiento como mejor alternativa para este fin y para "enlazar los barrios". Al mismo tiempo, dejó entrever su legitimidad para no abonar el contrato del proyecto encargado. "Todos los técnicos dicen que el proyecto no está completo ni correcto y, en esos casos, no se paga", sentenció.

Las declaraciones de Canteli llegaron en la recta final de un Pleno en el que la cuestión económica centró el debate. El concejal del área, el popular Javier Cuesta, llevó a esta sesión el plan económico-financiero que supone un recorte de 32,8 millones del presupuesto aprobado por el tripartito. Cuesta defendió la aprobación del plan para "acabar con el caos presupuestario del gobierno anterior". El edil acusó a Rubén Rosón (Somos), exconcejal del ramo, de incumplir de manera sistemática la regla de gasto y la ley de sostenibilidad, abocando al Consistorio al recorte.

Rosón se defendió. Echó en cara al ejecutivo local que aprobara el mismo plan económico-financiero que dejó hecho antes de las elecciones, pero lamentó que el mismo no fuera acompañado de una modificación de crédito de 50 millones a cargo del remanente. "Están dejando en el cajón el dinero de los ovetenses, a pesar de estar las arcas llenas", indicó.

El PSOE, por su parte, pidió la retirada del plan antes incluso de su aprobación. La edil socialista Ana Rivas aseguró que, tras estudiar el documento, todo el fin de semana se pudo detectar que los técnicos habían cambiado de manera inexplicable de criterio a la hora de fijar el techo de gasto para este ejercicio. "Con esta fórmula se gastarán 20 millones de euros menos cada año de los que en verdad se podrían dedicar a mejorar la situación de los ciudadanos", defendió Rivas, al mismo tiempo que acusó al nuevo gobierno de no atender su sugerencia por "soberbia". "Estamos brindándoles la posibilidad de disponer de 80 millones más para este mandato", añadió la edil del PSOE.

Los socialistas aseguran que desde el año 2013 los técnicos calculaban el techo de gasto en relación a la liquidación presupuestaria del año anterior, pero que, en esta ocasión, recurrieron al límite que establece la ley, bajando de manera considerable el margen de maniobra. Sin embargo, desde el gobierno rechazan esa versión. "Si aplicamos esa fórmula seguiremos trasladando el problema a los años sucesivos y lo que queremos es cumplir la ley y acabar con este bucle", indicó Cuesta.

Dinamización

Por su parte, la edil de Vox Cristina Coto se mostró partidaria de la fórmula propuesta por el gobierno, aunque también aprovechó para exigirle medidas urgentes para reactivar la economía local. "A partir de ahora toca apostar por la dinamización y poner alfombra roja a los empresarios e inversores", indicó la concejala.

Finalmente, el gobierno rechazó la petición de los socialistas de retirar el plan económico-financiero. PP y Cs sumaron el apoyo de la única representante de Vox en la sesión -su compañero Hugo Huerta fue el único ausente de la sesión de ayer- mientras que Somos apoyo la iniciativa de los socialistas de revisar el plan. Y ello a pesar de que Rubén Rosón había reconocido que el mismo había sido legado de su gestión.

Justo después, los 15 votos favorables de los populares, la formación naranja y Vox se impusieron a los once de PSOE y Somos para aprobar un plan económico-financiero que según el gobierno pondrá las bases para un mejor funcionamiento del Consistorio a partir de 2020. "Una vez que las cuentas estén en orden podremos gastar 24 millones de euros más al año", argumentó Javier Cuesta.