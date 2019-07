La obra de la iglesia de la Tenderina avanza con una cruz de 7 metros de alto en la torre

Un poco de historia. Hace cincuenta años, en la avenida de Torrelavega del barrio de la Tenderina, iba a construirse un cine, pero en plena obra se decidió que el edificio fuera la actual iglesia de San Francisco Javier. Debido a los planos del proyecto inicial, el espacio quedó demasiado escaso y, por ello, en 2008 comenzó la lucha de la parroquia por la ampliación del templo. Esa reforma, iniciada a principios de este año, va tomando forma y, ayer, los feligreses alzaron la vista para contemplar la instalación de una cruz de siete metros de alto en la torre de su iglesia.

Después de actuar en la estructura del edificio, arreglar el revestimiento de las paredes y recolocar las vidrieras, el siguiente paso fue situar el crucifijo metálico en la torre. Un modelo muy diferente al que antes lucía pintado en la fachada de la iglesia. "La cruz la pasé yo con estas obras? Ahora me quedo satisfecho. Verla subir me hace pensar que ya hemos llegado a la cumbre", indicó el párroco, Alberto Reigada, durante la instalación. Y nunca mejor dicho. La cruz, de 1.500 kilos de peso y una altura de siete metros por 2,60 de ancho, coronó la iglesia de San Francisco a las once de la mañana de ayer. Se continuaba así con una restauración que tiene por objetivo ofrecer el lugar de culto que se merecen los fieles del barrio. "Antes cabían unas doscientas personas, ahora se espera que se doble esa capacidad", afirmó Reigada.

Algunos vecinos de la Tenderina, interesados por la marcha de las obras desde que las misas se trasladaran a la sede de la cofradía del barrio, se acercaron a contemplar como se alzaba la esperada cruz, que para muchos es un símbolo de esperanza. Como para la vecina de 88 años Felisa Bermúdez, cuyo marido falleció a principios de este mes. "Él estaría muy feliz de ver la", indicó. O de Víctor Manuel Coedo López, desde siempre muy vinculado a la parroquia: "Va a quedar muy guapo. Hacía mucha falta el cambio", aseguró.

Otra de las novedades con las que contará el templo será la disposición de dos entradas en lugar de una. Una principal, bajo las vidrieras de colores situadas al oeste, lo que le aportará más luminosidad por las tardes. La otra irá en el lado izquierdo del altar, cuya sala servirá como capilla de diario. De tal manera que, encima de dicha capilla, se encontrará el columbario y, frente a éste, se colocarán una treintena de ventanas. Además, la parroquia se adentra en el siglo XXI con la instalación de cuatro pantallas de proyección de vídeo para poder seguir las celebraciones. "Previsiblemente, pondremos dos en los laterales del altar y otras dos tras los pilares que se abren al hall de entrada", explica Juan Fierro, jefe de la empresa de construcción encargada de las obras desde el mes de febrero.

Ahora que el objetivo de ampliación de la iglesia está cumpliéndose, el párroco apela a la necesidad de lograr otro propósito a largo plazo. Consiste en cambiar los 54 escalones que suben al coro, los salones parroquiales y la vivienda. "Las escaleras se encuentran muy deterioradas y son de difícil acceso para los mayores. No están en condiciones, habría que habilitarlas y poner un ascensor, pero eso ya se verá", afirma.

Las obras, que en un primer momento tenían previsto finalizar en octubre, se alargarán hasta los últimos compases del año. Lo que sí es seguro es que la inauguración solemne, a la que acudirá el Arzobispo, será el día 3 de diciembre, coincidiendo con las fiestas patronales de la Tenderina.