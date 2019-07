San Juan el Real, a la espera de los permisos para la reparación de la cúpula

Javier Suárez, párroco de San Juan de Real de Oviedo, se encuentra aún a la espera de que el Principado dé luz verde a las obras de reparación de la cúpula de la basílica. El plan de reforma supone retirar los elementos deteriorados que presenta y sustituirlos por otros nuevos que no constituyan un peligro para los feligreses y vecinos del barrio.

Han pasado varios meses desde que, en diciembre, la parroquia presentó un informe de daños y petición de medidas a la Consejería de Cultura, que fue posteriormente firmado por el concejal de Urbanismo. Pero Javier Suárez, cura desde hace seis años en San Juan el Real, no ha obtenido respuesta por parte del gobierno del Principado para comenzar las obras. "Esto es terrible para la economía de la parroquia, porque estamos gastando más de 4.000 euros todos los meses por culpa de los andamios que tenemos colocados en la fachada. Continuar así supone también un peligro para todos", asegura el párroco.

Esta demora en la decisión está aplazando la retirada "urgente" de elementos importantes de la iglesia, como son la cúpula y otras piezas decorativas que se encuentran totalmente deterioradas y que no van a poder recuperarse. Entre ellas se encuentran el agrietado cimborrio, las vidrieras y las estatuas de los ángeles, que muestran daños irreparables.

En caso de que se confirme la puesta en marcha del proyecto, el procedimiento de restauración podría alargarse varios años y su coste rondará los dos millones de euros, aproximadamente. "Va a ser un proceso muy lento, por lo tanto debería empezar cuanto antes", insta Suárez.

Para la financiación, el párroco apela en primera instancia a la necesidad de subvención por parte del Ayuntamiento, ya que, según su testimonio, "se trata de un bien de protección integral dentro del patrimonio de la ciudad". Además, tratará de contar con las aportaciones altruistas de los fieles y amigos de la parroquia para poder llevar a cabo las obras. Si no se consiguiera reunir el dinero suficiente, Javier Suárez se plantea la solicitud de un crédito al banco. "De todos modos, hasta que no obtengamos respuesta, no sabremos ni siquiera el presupuesto al que tendremos que ajustarnos", explica.

Así que, por el momento, los andamios continúan en la fachada de la iglesia de San Juan el Real y el informe de las obras en la mesa del Principado, a la espera de autorización. Mientras tanto, el párroco asegura que se hará "todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo".