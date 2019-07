Teresa Fernández-Barbón: "Mi novela mezcla historia y ficción"

"Mi libro mezcla historia y ficción y se inspira en relatos que nos contaron los profesores de francés en la Facultad". Lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Teresa Fernández-Barbón (Grado, 1976), autora de "La semilla", su primera novela, que presentó ayer acompañada por Gustavo Fernández, cronista oficial del Grado.

La escritora, licenciada en Filología Francesa, no ocultó el cariño y la admiración que siente por Francia, país al que ha viajado en numerosas ocasiones, hasta el punto de haber ambientado en el país galo el libro que ha tardado un año en escribir.

"Cuando la editorial me habló de hacer una novela, al principio me dio un poco de miedo abordar la historia y dudé si tendría interés para el público al no desarrollarse en España; también pensé que esta oportunidad tenía que aprovecharla", señaló. "Lo más delicado tal vez fue tener que mezclar lo histórico con los personajes ficticios", añadió.

Gustavo Fernández habló del argumento del libro y explicó que su protagonista, un noble francés llamado Jean La Tour, es un muchacho impetuoso que ama los bosques y la caza. "Tras varias incursiones en los dominios del duque de Mont Sacré, el aristócrata envía a sus criados para que lo lleven a su castillo, donde vivirá una vida de servidumbre hasta que, con la ayuda de sus tíos maternos, consigue escapar y embarcarse, bajo el nombre de Philipe Bouchard, rumbo a Port-Royal, en los territorios de la Acadia (actual Nueva Escocia, Canadá)", indicó.

En ese país echará raíces al lado de Claire, hija de Michel Cabeza de Hurón, un guerrero de la tribu de los Mic mac. Tanto él como sus descendientes serán testigos de las vicisitudes de la colonia hasta la expulsión definitiva de los acadianos por los ingleses.

Fernández alabó el talento narrativo de Teresa Fernández-Barbón, que también es maestra industrial en los estudios de Edición de Arte. La autora escribió su primer cuento en 1986. Desde entonces, ha realizado relatos, microrrelatos y poesía. En 1999 obtuvo un accésit del concurso de cuentos "Valentín Andrés".

Más adelante, fue seleccionada y finalista en diferentes concursos convocados por el colectivo "Diversidad literaria". En 2016 fue seleccionada en el IV Concurso de Microcuentos, convocado por Talento Ediciones y finalista en el II Homenaje a Mario Benedetti.