Equo Oviedo pide gastar menos agua en el barrido diario de las calles

El partido ecologista Alternativa Verde por Oviedo- Equo reclama al gobierno local que emplee menos agua para las labores diarias de limpieza de las calles. Según Alberto Durán, uno de los portavoces de la formación verde, el Ayuntamiento "derrocha" agua en las aceras incluso en días de lluvia: "No es necesaria tanta agua. Es un recurso que no sobra y que debe ser contemplado como un tesoro. Que estemos en Asturias no significa que se pueda gastar alegremente. Una vía pública puede cepillarse y ya está". En la misma línea, desde Equo abogan por disminuir la contaminación acústica de las máquinas barredoras y reconfigurar los horarios en los que se ponen en marcha para facilitar el descanso de los vecinos, "especialmente de madrugada".