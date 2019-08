Las obras del "gran pabellón" deportivo, para enero de 2021, anuncia el Alcalde

Las obras del "gran pabellón deportivo" que pretende construir el Ayuntamiento -unas instalaciones destinadas a ser la cancha oficial del Oviedo Baloncesto- darán comienzo en enero del año 2021. Al menos así lo aseguró ayer el Alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli. "Durante este año y el principio del que viene trabajaremos para arreglar las cosas urgentes que necesita Oviedo, pero a partir de ahí ya nos meteremos en los grandes proyectos. Hay dos que son fundamentales para nosotros: la plaza de toros y el gran pabellón deportivo. Yo espero que en enero de 2021 estén iniciadas las obras de ese gran pabellón", sostiene el regidor.

Lo que aún no tiene claro Canteli es la ubicación de ese nuevo equipamiento deportivo. "Tenemos dos opciones y aún no nos hemos decidido por ninguna. La primera es la parcela del fallido spa del Naranco y la segunda es el barrio de La Florida", señala el Alcalde. Alfredo Canteli asegura que el proyecto no se quedará en un cajón del Ayuntamiento. "El año que viene tenemos que estar trabajando duramente en los proyectos para llegar al final del 2020 con todo preparado para empezar a ejecutarlos", dice el Alcalde.