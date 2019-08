El Ayuntamiento respeta el acuerdo de uso de la Fundación Bueno de la sede de la avenida de Galicia

La Fundación Gustavo Bueno seguirá teniendo su sede en el palacete de la avenida Galicia, donde antes estuvo el sanatorio Miñor. Así será al menos durante el mandato del gobierno bipartito de PP y Ciudadanos, porque el concejal de Economía, Javier Cuesta, ha asegurado que el Ayuntamiento respetará el acuerdo de cesión que mantiene con la institución de filosofía desde hace veintiún años para que los Bueno utilicen el palacete, de propiedad municipal. "No hay ningún expediente ni informe abierto en el Ayuntamiento en contra de ese acuerdo. El intento de desalojo que protagonizó Rosón hace cinco meses fue un circo electoral".

El nuevo gobierno local y los responsables de la Fundación Bueno aún no han mantenido una reunión desde la toma de posesión de Alfredo Canteli y su equipo, pero según la agenda municipal, está previsto celebrarse a partir de septiembre. "Aunque no nos ha llamado nadie, estamos muy tranquilos porque confiamos en nuestro derecho a usar el palacete", comentó ayer el presidente de la institución, Gustavo Bueno Sánchez.

Somos quiso desalojar del inmueble a la Fundación Bueno para instalar allí un nido de empresas. El entonces concejal de Economía esgrimía que las instalaciones municipales estaban ocupadas sin sustento legal desde hace décadas porque el acuerdo de cesión no estaba firmado y porque la institución de filosofía no había cumplido con alguno de los objetivos marcados en el acuerdo. El 15 de marzo se personó en el palacete con el objetivo de visitarlo, reunirse con los responsables y "despejar posibles dudas sobre el estado del edificio y su mantenimiento". Previamente, les había enviado una carta informándoles de sus planes. Lejos de llegar a un entendimiento, la visita se convirtió en un tenso enfrentamiento entre las partes que fue grabado por LA NUEVA ESPAÑA.

Los representantes de la institución no le permitieron el acceso sin una orden judicial. "Es un allanamiento de morada y vamos a llamar a la policía", le dijeron antes de sentarse con él en la biblioteca, en la planta baja del centro, durante cuarenta minutos. El secretario de la Fundación Bueno, Tomás Suárez, y el abogado y miembro del consejo asesor del patronato de la Fundación, José María Fernández, recriminaron al concejal su actitud "desafiante" al presentarse "sin autoridad alguna", mientras que Rosón abandonó el inmueble sin visitar las instalaciones. "Ha sido todo un esperpento. No me esperaba ese recibimiento. Son unos maleducados", señaló a los medios de comunicación antes de irse. El presidente de la institución, Gustavo Bueno Sánchez, no estaba presente al encontrarse de viaje en La Rioja. Desde entonces, la Fundación prosigue con su actividad.