Sidra y rock en el Parque de Invierno para los músicos asturianos

La sidra y el rock nunca tuvieron una vista más privilegiada. El festival Chozstock, "de "musicos para músicos" en palabras del guitarrista Nacho Felipe, se celebró ayer en la Casona de la Montaña, del Parque de Invierno de Oviedo. La fiesta de la música asturiana, entre risas y sidra, cumplió ayer 19 años desde la primera edición, que surgió en "una choza que tumbaron para construir casas, pero seguimos manteniendo el espíritu", cuenta el músico.

Nacho Felipe Cabeza, además de tocar la guitarra en 29 grupos, es uno de los principales impulsores de la música en Asturias. De él surgió la idea de organizar este festival, un espacio sin ánimo de lucro donde el único objetivo es disfrutar de la gran calidad musical que existe en la región. "Podría haberlo hecho un sábado, pero es mejor un martes porque los músicos no celebran bolos, entonces no hay ninguna excusa para no venir. Además, en agosto es más fácil que puedan venir amigos y familiares", comenta el artista minutos antes de comenzar el festival, a las 13.00 horas.

Este año, además, el festival tuvo una sorpresa: a las doce en punto, se paró la música. Parecía que se iba a acabar la fiesta. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Un experto en pirotécnia lanzó fuegos artificiales para celebrar la noche de la música en Oviedo y el show pudo continuar. Eso sí, dentro del establecimiento para no molestar a los vecinos, en una velada sin parangón para la infinidad de músicos asturianos que participaron en el festival.