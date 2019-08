Un vibrador metido dentro de un piano

Un vibrador metido en un piano, pero sin que el instrumento sufra ningún daño. Este es el próximo objeto que el joven compositor y pianista Juan José Ochoa está buscando para la creación de un nuevo sonido con su teclado. "Yo hago una cosa muy específica que es el 'piano preparado'. Es una modalidad que consiste en introducir objetos y elementos en el piano para transformar su sonido y buscar otro diferente. Aunque ante todo amo mi instrumento, y no quiero que se vea dañado", explica Juan José Ochoa, que dará esta noche un concierto a las 20.15 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Quien no haya oído hablar nunca de esta modalidad de música contemporánea, este sistema le puede parecer una locura, aunque para Juan José Ochoa esto no es un problema: "lo que me ha hecho seguir componiendo es que cuando le cuento a alguien que voy a añadir a las cuerdas del piano 'blue- tack' u otros cachivaches, no se lo imaginan, pero cuando lo escuchan, la crítica suele ser positiva. Lo importante es que la música que haces emocione, mueva y sea lo que tú quieras, no la forma de hacerla". Además, el jóven artista ha llevado esta idea a otro nivel en su proyecto "In Progress". En él, fusiona la música contemporánea del piano "preparado" con la música electrónica. "Se llama así porque es la muestra de la evolución que ha tenido mi lenguaje durante mis años viviendo en Londres. Ahí fue donde empecé a experimentar con el instrumento analógico para conseguir sonidos de la música digital", cuenta el joven pianista maño.

Ochoa, de padre asturiano, comenzó a tocar el piano a los siete años en su ciudad natal, Zaragoza. Completó su formación en música clásica en el conservatorio de San Sebastian, en Musikene, y a continuación se especializó en música contemporánea. Siempre tuvo tendencia a alejarse de la figura del pianista solitario de los grandes músicos románticos, como Chopin o Liszt, y a interrelacionarse con otras disciplinas artísticas. La danza y el teatro son sus favoritas. Precisamente fue en Londres donde empezó a trabajar con la danza y conoció al coreógrafo gijones Manuel Badás y a la afincada asturiana Dana Raz. " Al trabajar con otras disciplinas la parte de la composición, de forma natural, fui creando una nueva forma de componer. Ellos me animaron mucho a salirme de mi campo y probar una línea que nunca había tocado" afirma. Así fue como surgió una nueva modalidad que construye una revolución en el panorama musical de nuestro tiempo; acercar dos estilos, dos escuelas- la música popular y la de academia-, que parecían reñidas.

" En el concierto, transformamos el sonido en directo. Vamos introduciendo 'loops' y otros elementos para conseguir una música. Son estructuras que se repiten y que van acercando la música al baile, para hacerlas más accesibles a todos los públicos", comenta el compositor, que actuará esta noche con la colaboración del técnico de sonido Pau Escutia.

Aunque este es su trabajo más reciente, el piano preparado no es la única modalidad en la que el compositor afincado en Barcelona destaca. La música cinematográfica es otra de las inquietudes del pianista de 36 años, siendo finalista en la última edición del "International Film Music Competition" con la banda sonora de la película "Happines", de Steve Cutt. "Colaborar con las artes escénica y el cine siempre me aporta nuevas perspectivas. De hecho, la música electrónica tienen la capacidad de hacer bailar y eso es algo que siempre me ha interesado", comenta.

La idea de "preparar" instrumentos para modificar el sonido surge a principios del siglo pasado, como máxima expresión de vanguardia musical , con Jonh Cage o Henry Cowell como referentes. Al mismo tiempo surge la música electrónica pero con una popularidad mucho más alta. Este estilo emplea tecnología musical para producir los sonidos. Y precisamente, este tipo de música, mediante un "piano preparado", es el que intenta imitar Juan José Ochoa con su instrumento. "A veces hemos intentado fusionar el sonido del teclado con sintetizadores pero no es lo que buscamos. Lo que pretendemos es emular a partir del sonido analógico del piano la percusión y sintetizador sin sacarlo del digital".

El próximo concierto del Auditorio, después de la audición de ayer del pianista Garbayo, será el lunes 19 de agosto, con la interpretación del cuarteto escocés Duncan Chisholm, una combinación de gaita, violín, teclado, flauta y guitarra, otra muestra de vanguardia e innovación en la capital asturiana del programa de "Verano 2019".