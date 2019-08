Juan José Ochoa, el artesano del sonido

La segunda entrega del ciclo de música contemporánea "La música de hoy" del festival de verano "Oviedo es Música 2019" se desarrolló con gran afluencia de público en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe, con un programa de piezas para piano preparado y electrónica a cargo de Juan José Ochoa.

Tras una primera obra en la que el público ya pudo percibir el trabajo experimental con bases electrónicas y sonidos de sintetizador, el propio Ochoa tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes y comunicarles la emoción que sentía por que el concierto se celebrase en un escenario -en principio iba a ser en la sede del RIDE- como el Auditorio, pues recordaba con cariño su asistencia a los cursos de verano de la Fundación Princesa y añoraba los primeros encuentros con sus maestros. volver a esa sala, dijo, le hacía reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas desde entonces y cómo había evolucionado él artísticamente.

Su concepción de la música radica en el componente emocional, para lo que se vale de toda suerte de recursos como la introducción de objetos y elementos en el piano con el objetivo de transformar el sonido, pero siempre desde el hondo respeto que profesa por el instrumento al que ha consagrado la mayor parte de su vida.

A través de su programa "In progress", se pudo apreciar una muestra significativa de sus últimos trabajos. En primer lugar, una obra inspirada en las producciones industriales y seriales como consecuencia de su estancia londinense. Continuó con una pieza nacida fruto de un desafío que consitía en aunar en una misma composición dos estilos tan alejados como el minimalismo y la copla, a la que tituló "Can you play this?".

Posteriormente, una música resultante de un encargo que hizo a Ochoa reflexionar sobre la música del Mediterráneo, y que dio pie a una obra de tintes no sólo europeos, sino que ahonda en las comunidades y el folclore africano y asiático que también conforman este espacio, "con la idea última de subrayar y amar las diferencias entre unos pueblos y otros" y también destacar de algún modo sus semejanzas.

Para finalizar, ofreció a los asistentes una muestra de su último trabajo, fruto de una intensa experimentación en la Fábrica de Creación Fabra i Coats de Barcelona, donde es compositor residente, y en cuyo planteamiento siempre está presente la idea del baile y del ritmo, al que se añadirían nuevas sonoridades fundiendo el piano y el sintetizador, modificando los sonidos "tradicionales". El público agradeció con grandes aplausos la propuesta artística de Ochoa y se mostró muy respetuoso durante toda el concierto, contribuyendo a redondear la velada musical.

El ciclo de música contemporánea del verano finalizará el día 19 con el concierto del cuarteto escocés Duncan Chisholm.