María Zapata: "Cantar con el pianista Aurelio Viribay me da mucha seguridad"

La soprano María Zapata, de 32 años, empezó a cantar en el Colegio de La Gesta, a una edad que ya ni recuerda. A la vez, tocaba el piano con Purita de la Riva, pero rápidamente su voz sobresalió entre las demás, y decidió entrar en el coro de la Ópera en Oviedo, con Lola Arenas. "Fue la persona que me alentó a dedicarme a ello profesionalmente", cuenta la ovetense, que dará esta tarde un concierto a las 20.00 horas en el Museo Arqueológico de Asturias, acompañada del pianista Aurelio Viribay.

La relación entre Maria Zapata y el pianista es muy especial: él fue su profesor en la Escuela Superior de Canto de Madrid, y ahora, es su compañero sobre el escenario. "Cantar con él me da mucha seguridad. Aunque durante una actuación no se puede estar hablando, siento una comunicación constante que fluye cuando yo canto y el toca", explica la soprano.

El repertorio del concierto de esta tarde hace un recorrido por dos siglos de la historia de la música, desde el romántico Schubert, del siglo XIX hasta piezas del compositor contemporáneo Montsalvatge. "Las piezas están elegidas en base a la época del año. Queríamos que fueran frescas, aptas para todos los públicos, que desde una persona que es la primera vez que se encuentra con estos artistas hasta un erudito de la música pudiera disfrutarlo", comenta la jóven artista.

María Zapata, además de interpretar música "más intima" con acompañamiento de piano, es cantante de ópera. " Sólo ópera me aburre y solo `lied´también. No podría hacer solo una de ellas. Me encanta la música de cámara porque es más cercana, pero meterme dentro de un personaje interpretando una ópera también me parece mágico; tocar con una orquesta de fondo es íncreible".