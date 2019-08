Rayden amenaza con dar un concierto paralelo al programa oficial de San Mateo

El rapero Rayden, uno de los afectados por el cambio de la programación de las fiestas San Mateo, amenaza ahora con realizar un concierto en acústico en Oviedo el día 20 de septiembre, fecha en la que estaba planeado que actuase en el escenario principal. Rayden manifestaba esta tarde en Twitter su voluntad de realizar un concierto "sin micrófonos ni amplificadores" solo guitarra acústica y voz en alguna plaza de la ciudad, cercana a la zona de conciertos.

Como Rozalén, Rayden ya criticó a la corporación municipal por un cambio de programa que achacaba a "preferencias personales". Covadonga Díaz, edil responsable de las fiestas de San Mateo, no siguió la providencia dejada por el anterior concejal, Roberto Sánchez Ramos, que incluía artistas como la Maravillosa Orquesta del Alcohol o los propios Rayden o Rozalén. En el marco de esta polémica, Díaz, que recuerda que no había ningún contrato que vinculase al Consistorio con los artistas retó aquellos que se quejaban a través de las redes sociales "a presentar sus contratos". Y pidió a los artistas que se sintiesen perjudicados por no formar parte del programa "que exigieran las explicaciones y responsabilidades al anterior concejal de Festejos, el señor Roberto Sánchez Ramos, que sería quien les habría causado el perjuicio al no haber formalizado las contrataciones".

En este marco, el rapero pidió a sus más de 200.000 seguidores de Twitter que le ayudasen a encontrar "sitios con encanto" en Oviedo donde realizar su actuación. Concretamente el artista preguntó por el estado de "los jardines del Campillín" y de "la Plaza del Paraguas", con la que bromeó "O, ¿la Plaza del Paraguas con la que está cayendo?".

De llevar a cabo el concierto acústico con el que ahora amenaza, el rapero se solaparía con las actuaciones que está previsto que "La Frontera", "La Guardia" y "Danza Invisible" ofrezcan en la Losa ese mismo día.