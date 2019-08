El Ayuntamiento muestra "voluntad" de ayudar al Oviedo Femenino y estudia cómo hacerlo

La concejala de Deportes, Conchita Méndez (PP), ha garantizado la "voluntad política" del gobierno municipal para subvencionar al Oviedo Femenino, club que, tras ascender a la nueva categoría Segunda División-Reto Iberdrola, necesita una inyección económica importante y que ha solicitado al Ayuntamiento una subvención de 120.000 euros.

La edil aseguró que ha tenido numerosos contactos con el club, empezando por una reunión con su presidenta, Beatriz Álvarez, acompañada por técnicos municipales, el pasado 10 de julio, para conocer la situación del equipo.

A raíz de esa primera reunión, ha habido varios encuentros de técnicos municipales con la presidenta del club para analizar documentos. El municipio está a expensas de que el club presente detalles técnicos sobre su proyecto en Segunda, el presupuesto y las exigencias de la Federación Española de Fútbol. "Con todos esos documentos, los técnicos emitirán un informe y se valorará a partir de él", señaló la concejala.

Méndez insistió en que "hay voluntad política y ahora hay que ver si podemos apoyarles y cómo enfocamos la temporada 2019-2020". La Comisión de Deportes se reúne el día 27 y la edil espera que para esa fecha estén ya todos los detalles técnicos para dar el paso siguiente.

Por otra parte, Méndez advirtió de que, a mediados de la semana que viene, se reúne el órgano colegiado para la concesión de subvenciones con el objeto de tratar las de 2019. "Después, veremos cómo enfocamos el 2020", apostilló.

"Sabemos que se necesita, tenemos voluntad política de apoyarlos, pero primero necesitamos los datos para hacer un informe, porque las subvenciones no se otorgan a la ligera", concluyó Méndez.

Por su parte, el concejal de Somos Rubén Rosón solicitó al equipo de gobierno la celebración de un Pleno extraordinario en agosto para desbloquear las ayudas al club antes de que comience la liga y acusó al PP de no hacer "nada para resolver la situación". A Conchita Menéndez no le consta que haya una solicitud oficial de Pleno.

"Existen hasta cinco fórmulas legales para concederles la ayuda que reclaman y asegurar así su supervivencia", sostuvo Rosón. "Nos sorprende y nos molesta que no han hecho nada conociendo ya desde hace más de un mes el problema", añadió.

El coordinador de Izquierda Unida (IU), Iván Álvarez, no cree que el gobierno tenga verdadera intención de ayudar: "Existen distintas opciones para hacer frente al pago de la subvención, es voluntad política la que falta, parece que el deporte femenino no está en las prioridades del bipartito". Por ello, exigió "con total inmediatez una solución, porque lo contrario es una falta de respeto no sólo al fútbol sino a todo el deporte femenino, volvemos a los tiempos en los que el deporte femenino era siempre de tercera división".