Alerta vecinal por la presencia de ratas en la calle Doctor Casal

Los vecinos de la céntrica calle Doctor Casal están preocupados. Denuncian la presencia de ratas que podrían concentrarse en un agujero que hay en la fachada de uno de los edificios de la vía. Este problema, aseguran, podría dañar la imagen del centro de la ciudad.

"El hueco en cuestión lo tenemos cerca de la puerta del local", declara Donato González, hostelero de uno de los establecimientos que se encuentran en la calle Doctor Casal. "Ya han venido varias personas contándonos que había ratas saliendo de ahí. Una hasta se quiso colar en el bar", afirma. Los camareros sostienen que la presencia de estos roedores "gigantes" perjudica la imagen, no solo de la que es una de las calles más transitadas de Oviedo, sino también de los negocios.

Aunque a simple vista pueda no apreciarse el agujero, sus dimensiones son lo suficientemente grandes como para que más de una rata se esconda en su interior. Los vecinos han manifestado su preocupación por la posibilidad de que esto afecte a la salubridad de la zona. "Yo ya me había fijado en ese agujero y ahí cabe hasta el 'coco'. Hay que cerrarlo para que no se convierta en foco de enfermedades y de más problemas", dice consternada María Salud Estévez, residente en la zona.

Una solución urgente es lo que reclaman los hosteleros, que afirman que las llamadas a la Policía por culpa de estos roedores no son ninguna novedad.

"Ha habido alguna que otra denuncia desde el año 2004 y aún no han puesto solución. Deberían cerrarlo o hacer limpieza", denuncian. Por lo pronto, este refugio de ratas con vistas a la iglesia de San Juan el Real continúa abierto para enfado de los vecinos.