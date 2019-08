Somos exige que se cierre ya la compra de la Fábrica de Gas y que se descontamine la parcela

Rubén Rosón, el concejal de Somos que en el anterior mandato se encargó del área económica del Consistorio, emplazó ayer al gobierno que comparten PP y Ciudadanos (Cs) a cerrar la operación de compra de la Fábrica de Gas. A su juicio, la "paralización" que aprecia en el proceso negociador coloca a la empresa en "una situación delicada, puesto que se expone al pago de multas por no descontaminar los terrenos, cuestión a la que está obligada por ley la propiedad". A este respecto, Rosón apunta que "el acuerdo alcanzado entre la empresa y el anterior concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, para la adquisición de las instalaciones por 4,5 millones incluía la descontaminación previa de los terrenos por parte de EDP".

"La adquisición por parte del Ayuntamiento de la Fábrica de Gas, más de 13.000 metros cuadrados de suelo en el corazón de la ciudad que pueden convertirse en el referente de espacio cultural de Oviedo y de Asturias, es una operación que dejó nuestro gobierno lista, una suerte de acuerdo con EDP para la adquisición de la fábrica y que la empresa privada descontaminase los terrenos. Dos meses después de la entrada en el Ayuntamiento del gobierno bipartito vemos el total bloqueo y parálisis de este acuerdo histórico para Oviedo", denunció Rosón. "Mientras se suben el sueldo 8.000 euros al año y se van de vacaciones, mantienen paralizados proyectos estratégicos y de desarrollo de la ciudad", añadió el edil de Somos.

Además, Rosón considera que "ni siquiera los concejales de Ciudadanos hablan entre ellos, ya que José Luis Costillas, el concejal de Cultura, dice que no existe ni siquiera expediente de la Fábrica de Gas, mientras que Nacho Cuesta, el edil de Infraestructuras, dice que tiene pendiente reunirse con EDP para cerrar la operación". A su juicio, "la realidad es que no conocen el estado del expediente y no hablan de los asuntos de ciudad, lo que nos demuestra una vez más que no vienen a impulsar proyectos, sino que vienen a llenarse los bolsillos de dinero público".

El concejal de la marca local de Podemos finalizó reclamando al equipo de gobierno tanto el cierre de la operación como la agilización del proceso de descontaminación de la parcela. "Exigimos que se agilice todo el proceso, porque la empresa está en riesgo del pago de multas por no descontaminar esos terrenos, dado que es una obligación del propietario", sentenció Rubén Rosón.