El HUCA fija las ventanas a la fachada tras saltar al vacío un paciente de psiquiatría

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) reforzará la seguridad de las ventanas tras precipitarse el pasado viernes un paciente del área de Salud Mental desde la quinta planta. La Consejería de Salud ya ha blindado, mediante la colocación de anclajes a la fachada, las cristaleras desde las que el hombre de 45 años se tiró al vacío. El informe técnico atribuye el suceso a "un fuerte golpe generado por el paciente que sacó de su posición los pasadores de seguridad", a pesar de que el ventanal estaba clausurado.

El Principado recuerda que el incidente de la semana pasada es "el único de estas características registrado desde la apertura del centro hospitalario en 2014".

Los hechos ocurrieron el día 16 sobre la una del mediodía. El hombre, que resultó herido de gravedad, abrió una ventana del pasillo de hospitalización psiquiátrica y cayó sobre el techo del área de Pediatría. A partir de ese momento, la Consejería inició una investigación para esclarecer las causas, aunque su titular, Pablo Fernández Muñiz, intuía que el enfermo había conseguido "forzar o romper algún mecanismo" de una ventana que, según el proyecto inicial del HUCA, eran "imposibles de abrir", tal y como recordaron los sindicatos.

A la espera del informe de la policía científica, la gerencia del área IV cuenta con el informe técnico, que atribuye la apertura de dicha cristalera "a un fuerte golpe". El documento recoge que las ventanas cumplen con los criterios de calidad y seguridad, y cuentan con resistencia para cargas superiores a 190 kilos por metro cuadrado. Pese a ello, anuncia el Gobierno, el Hospital Universitario Central de Asturias incrementará "la resistencia de las ventanas de la planta de hospitalización de Salud Mental con actuaciones muy por encima de los requerimientos actuales de seguridad".

Según el jefe de Psiquiatría del HUCA, Julio Bobes, las ventanas deberían estar a prueba de intentos de suicidio porque no tienen manillas ni pueden ser manipuladas de forma alguna. "Hay unas llaves especiales que las desbloquean pero no las llevan encima ni los médicos, así que mucho menos los pacientes", explicaba el domingo a LA NUEVA ESPAÑA. Los sindicatos manifestaron lo contrario: "En los primeros meses de actividad en el nuevo HUCA las enfermeras sí abrían las ventanas para ventilar las habitaciones. Desde siempre se ha dicho que no son difíciles de manipular".