Luz verde a las obras en San Juan por riesgo de desplome de cimborrio, esculturas y vidrieras

La reparación de la basílica de San Juan el Real está un paso más cerca después de que el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta (Cs), diese ayer luz verde a unas medidas cautelares. Un trámite burocrático necesario y consistente en que el Ayuntamiento avale la autorización que ya emitió el Principado la semana pasada, a través de la Dirección General de Patrimonio, para proceder al desmontaje de los elementos que presentan mayor riesgo de desplome: el cimborrio de la cúpula central, la vidriera de la capilla de San Antonio que da a la calle Campoamor y dos de los veinte ángeles de piedra de la cubierta, considerados irrecuperables por los técnicos.

Cuesta destaca "la máxima diligencia" con la que se ha procedido a otorgar esta autorización, ante el riesgo de desprendimiento de algunas piezas de la cúpula. "Se ha procedido con urgencia a autorizar unas medidas cautelares que permiten que las obras puedan comenzar de manera inmediata. Para nosotros es importantísimo potenciar y recuperar un elemento tan destacado y visitado del patrimonio ovetense como es la basílica de San Juan, por lo que esperamos que las obras se puedan desarrollar con agilidad y sin incidencias" afirma el concejal.

Sin fecha de inicio

Desde la Concejalía de Urbanismo señalan que los trabajos empezarán de manera inminente y tendrán un plazo de duración de dos semanas, pero el párroco, Javier Suárez, ha aclarado a LA NUEVA ESPAÑA que la fecha de inicio aún no está fijada porque primero hay elaborar un presupuesto concreto sobre el desmontaje de los elementos. "Esta mañana (por ayer) me reuní con el arquitecto, la restauradora, el constructor y el arquitecto del Arzobispado para diseñar los pasos que hay que dar. Una vez tengamos claro el proceso y su precio, lo haremos", señala. En líneas generales, la reparación integral de la basílica (no sólo la eliminación de los elementos en riesgo de desplome) ronda los dos millones de euros. La cúpula, el cimborrio, las vidrieras y elementos decorativos como los ángeles, las cruces, los florones o los crochetes presentan graves desperfectos que han sido evaluados por un equipo multidisciplinar de expertos formado por el arquitecto Fernando Secades, la restauradora especialista en piedra y fachadas históricas por la Universidad de Oviedo Natalia Díaz-Ordóñez y la asesoría petrológica Gea. La conclusión es que existe riesgo de derrumbe en varios elementos con el consiguiente peligro para la ciudadanía. Por eso se ha andamiado parcialmente la basílica. "Solo el alquiler de los andamios nos cuesta 4.000 euros al mes", afirma el párroco.

San Juan tiene 31 vidrieras: 23 de gran tamaño y ocho más pequeñas. Las que están en la nave, el crucero y el ábside están en peor estado. El plan para repararlas pasa por desmontarlas panel a panel y llevar las piezas a un taller en Asturias. Los ángeles constituyen un caso único e innovador para la época en que fueron construidos, antes de 1913. El material que se usó entonces fue mortero armado, un sistema que solo se utilizaba en proyectos de ingeniería civil (puentes, abrevaderos o pozos de saneamiento, por ejemplo). La principal característica del mortero armado es que dentro tiene una estructura metálica, hierro en el caso de los ángeles. La consecuencia directa es que el hierro se oxida con el paso del tiempo agrietando o haciendo estallar el mortero. Y eso es lo que está pasando en la basílica más de un siglo después de la construcción de las esculturas. Algunas están desfiguradas, especialmente las orientadas al Sur (el sol calienta el material, que se dilata y se cuartea) e incluso una ha perdido el rostro.

San Juan el Real, también conocido como la "Catedral del Ensanche", forma parte del Catálogo Urbanístico del Ayuntamiento.