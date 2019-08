Alarma en el barrio de los Dominicos por un conato de incendio en un garaje

Los bomberos de Oviedo intervinieron durante la noche del miércoles al jueves en un conato de incendio en un garaje de la calle San Pedro Mestallón, en el barrio de los Dominicos, en el que según el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, no se registraron heridos ni daños materiales reseñables. A priori, y a falta de los resultados de la investigación, una luminaria de la segunda planta del parking se incendió generando llamas y abundante humo hacia las once y media de la noche. Los vecinos dieron la voz de alarma a los bomberos de Oviedo, que acudieron al lugar de los hechos a los pocos minutos. Tras comprobar que el fuego no se había extendido, sofocaron la luminaria y ventilaron el espacio.