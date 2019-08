El Ayuntamiento cede y mantiene el mismo horario de cierre para los chiringuitos

Los chiringuitos mantendrán el mismo horario de cierre que en las últimas ediciones de San Mateo, pese a que el gobierno local había barajado la posibilidad de reducir la actividad una hora los viernes, sábados y vísperas de festivos, y abrir treinta minutos más entre semana. Así, el horario de los once chiringuitos tradicionales del casco antiguo y los dos nuevos que se instalarán en la Corrada del Obispo será hasta la cuatro de la mañana los fines de semana y las dos de la madrugada entre semana y los domingos (aunque deberán cesar la emisión de música media hora antes).

El rechazo frontal de los responsables de las barras, que creían que el cambio de horario les perjudicaría económicamente al percibir menos ingresos los fines de semana, hizo que la concejal de Festejos, Covadonga Díaz (PP), se reuniera el jueves con ellos hasta alcanzar un acuerdo que se materializó ayer en la aprobación de las normas reguladoras y de funcionamiento de los chiringuitos de la plaza Porlier, Riego, San Francisco y La Escandalera, así como de las bases de adjudicación de los llamados "nuevos chiringuitos" (por llevar menos años en la ciudad) y de las catorce casetas hosteleras del Bombé, instalaciones que se adjudicarán por sorteo.

Mientras que los once chiringuitos tradicionales están conformes con la normativa, han surgido voces críticas contra la disposición de ofrecer dos únicos puestos a los nuevos. Es el caso de la Asociación Juvenil La Folixaria, que el año pasado regentó uno de ellos en la Corrada del Obispo bajo el mismo nombre. "Las bases reducen a la mitad los espacios a licitar (de cuatro a dos), no habiendo ninguna razón técnica de peso para esta decisión. Esta reducción implica limitar aún más la participación de colectivos sociales y vecinales, pudiendo quedarse fuera proyectos que aportarían mucho a las fiestas", explica el colectivo en un comunicado. El Ayuntamiento había dispuestos para ellos dos espacios el año pasado -El Campillín y la Corrada del Obispo-, pero la licitación del primero quedó desierta. El concejal socialista Diego Valiño también ha censurado la normativa que el gobierno local del PP y Ciudadanos ha aprobado para regular los chiringuitos, pero lo ha hecho tirando de ironía al considerar que es un calco de la elaborada anteriormente por el tripartito: "En el anterior mandato, el PP no solamente votó en contra de los mismos textos, sino que los llevó a los tribunales. Quiero creer que el concejal Gerardo Antuña no nos demandará esta vez y más cuando su compañera Covadonga Díaz da por correcto el texto", indicó.

La lista de los chiringuitos tradicionales va por zonas. En la plaza del Riego estarán la Sociedad Collotense de Festejos (Socofe) y "La Estacionaria". En Porlier, "El Rincón Cubano", la Sociedad de Festejos San Juan de La Corredoria, "El Pinón Folixa", el Club Ciclista Colloto, la Asociación de Vecinos de La Carisa, la Aparo (Peñas azules del Oviedo) y la Sociedad de Festejos de Villapérez. En la calle San Francisco, "La Guinda" y en La Escandalera los vecinos de Sograndio.