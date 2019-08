El gobierno replica a Somos que el tripartito no hizo el plan del Naranco

El gobierno municipal rechazó ayer de manera contundente las críticas de la edil de Somos Anabel Santiago, por una presunta paralización de los proyectos anunciados por el tripartito para el Naranco y para la protección de sus monumentos prerrománicos. No hay nada parado porque nada había, sostienen en el gobierno.

El propio alcalde, Alfredo Canteli (PP), aseguró ayer que el Naranco no tiene ningún plan especial. "No hay nada", indicó el regidor, para quien "el tripartito habló durante cuatro años de hacer cosas, pero no se hicieron".

Por contra, frente a esa inacción, Canteli remarcó que el nuevo gobierno "va a hacer cosas y ya las está haciendo". Como ejemplo, apuntó que "en un tiempo récord" se ha mejorado el campo de fútbol del Carlos Tartiere, cuyas obras de renovación del césped están en la recta final para que estén listas de cara al inicio de la temporada, y que "se van a realizar muchas más actuaciones".