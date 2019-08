Son los reyes del trap ovetense. Andoni Torre y Javier García trabajan en dos tiendas de recambios para coches que compiten entre sí. Una está situada frente a la otra, en la misma calle del barrio de Ciudad Naranco. No obstante, entre ellos hay todo lo contrario a la competición. Complicidad, conexión y mucho respeto emana de cada uno de sus gestos. Además de una amistad, ambos comparten una pasión y un sueño: vivir de la música. "No nos dejamos caer el uno al otro. Si él está mal yo intento animarle y viceversa. Somos como hermanos", afirma el ovetense de 28 años Javier García, también conocido como "Chavi the Real One". Juntos se han embarcado en un proyecto que recibe el nombre de "NP Music", el grupo de música urbana de estos dos jóvenes autodidactas.

Cuando eran pequeños corrían por las calles de Ciudad Naranco, su barrio. Vivían en la misma calle, en Menéndez y Pelayo. "Ni nos acordamos de cuando nos conocimos, porque llevamos toda la vida juntos. Empezamos rapeando ya de críos y hace diez años decidimos montar un grupo", cuenta Andoni Torre, cuyo nombre artístico es "Handona", de 31 años. Esta formación de la que habla se llamaba "Naranco Players" y surgió en el año 2009. Empezó porque ellos, cuando eran adolescentes, se juntaban en un local de la zona a "hacer rap", imitando a los artistas que entonces estaban de moda. A medida que se hacían mayores, también crecían musicalmente. Su proyecto y su ambición se fue haciendo grande.

Tres años más tarde, en el año 2012, decidieron darle un vuelco a su carrera musical y cambiaron de estilo. Fue ahí cuando fundaron "NP Music" y sus canciones adquirieron un tono más comercial. "No nos encasillamos en nada, nosotros hacemos música urbana. Nos gusta mantenernos frescos y reinventarnos, pero también seguimos haciendo rap", explica "Handona". Mientras tanto, "Chavi" asiente con la cabeza, suscribiendo sus palabras. Sus temas beben de la influencia del género latino. Mike Towers, Jake Cortés o Coscuella son algunos de los artistas que escuchan, pero, sin ninguna duda, su referente es Daddy Yankee. "Pero no solo por su música sino por su forma de trabajar. Es disciplinado, responsable e invierte muchas horas en crear una nueva canción", aclara "Chavi".

Ellos trabajan de una forma similar al músico puertorriqueño. Todos los días se reúnen a las siete de la tarde, cuando finalizan su turno de trabajo, para crear nuevos temas o editar videoclips. Muchas veces, el tiempo se les echa encima y acaban cerrando su estudio de madrugada. Y al día siguiente tienen que trabajar. "Vivimos solos, tenemos coche y gastos. Salimos de la tienda y nos reunimos para hacer música, hasta la hora que sea. Por semana, trabajamos de sol a sol", puntualiza "Chavi". Todo que lo que tienen lo invierten en música. Viajan buscando nuevos escenarios para sus vídeos o nuevos ritmos para sus temas.

"Coroné"

De hecho, han pasado juntos las vacaciones grabando su próximo "hit", llamado "Coroné", con el que celebran sus diez años. "Nosotros somos como somos y eso es lo que vendemos", confiesa Chavi. El videoclip, que se estrenará en septiembre, es muy especial. Introducen escenas de su vida cotidiana para que la gente les conozca tal y como son en su entorno. Es la primera vez qué realizan algo así.

"Comparto con la gente que valoro. No hablo del dinero ni de la fama. Hablo de ser agradecido, así me enseñó la mama", dice la letra de esta canción. De esta manera, pretenden dar las gracias a todas las personas que les han acompañado durante esos diez años de trayectoria. "Me siento reconfortado. Soy feliz porque me coroné con mi gente. Nunca fallan", asegura "Chavi". En sus temas siempre intentan transmitir un mensaje positivo. "Son desde el respeto, la disciplina y la constancia, nuestros valores", afirma el joven. Para componer se basan en experiencias propias o de gente de su entorno. "La musa llega en cualquier momento, pero hay que sentarse a trabajar", asevera "Handona".

Otra de las partes importante de su trabajo es la respuesta que reciben de su público. Este año, con su manager nuevo y sus colaboraciones con otros artistas, como la santanderina "Aroxa", sienten que están en un momento cumbre de su carrera. "Tenemos muchos mensajes muy motivadores. Cuando alguien nos dice que le hemos ayudado con nuestra música sentimos que lo que hacemos está sirviendo de algo", comenta Chavi. Así también se sienten durante sus conciertos, especialmente en el de la plaza de la Catedral, que fue "cumplir un sueño". "No queremos ser C. Tangana. Queremos ser más, aunque no sería el principal artista referente al que citaría. Queremos tener influencia en el panorama musical y llevar el nombre de Oviedo por el mundo", afirman los integrantes "NP Music".